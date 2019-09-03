Штабы кандидатов в президенты Абхазии обвинили друг друга в провокациях

СУХУМ, 3 сен - РИА Новости. Штабы кандидатов в президенты Абхазии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии, которые 8 сентября поборются за пост главы государства, обменялись обвинениями в запугивании своих сторонников.

Штаб действующего президента Хаджимбы заявил, что со стороны оппозиции "имеются факты запугивания жителей армянских сел и других населенных пунктах". Указывается, что речь идет о Гагрском и Галском районах.

"В связи с вышеизложенным, предлагаем руководству предвыборного штаба кандидата в президенты Республики Абхазия Квицинии Алхаса Алексеевича принять соответствующие меры по недопущению провокаций, которые могут привести к эскалации напряженности и усилению конфронтации, наносящей ущерб всему народу Абхазии", - говорится в заявлении.

В свою очередь штаб Квицинии, назвал эту информацию "лживой" и заявил, что сторонники Хаджимбы запугивают и угрожают гражданам "армянской и русской национальностей". Кроме того, в штабе Квицинии заявили, что "не увидели никакой реакции со стороны штаба Хаджимбы по поводу вопиющего факта произвола, произошедшего в селе Бедиа, когда сторонник действующего президента, глава села из огнестрельного оружия ранил двух граждан".

"Мы решительно осуждаем подобного рода незаконные действия и уверены, что в день всенародного голосования граждане вынесут справедливый приговор тем, кто с использованием угроз и шантажа пытается удержать ускользающую из рук власть", - говорится в заявлении штаба Квицинии.

При этом, согласно информации на сайте Генпрокуратуры Абхазии, по факту инцидента в селе Бедия расследуется уголовное дело. Указывается, что 28 августа Хвичи Ходжава поссорился и подрался с двумя жителями, после чего "произвел в них несколько выстрелов" из пистолета. Однако причины ссоры и другие подробности в материалах ГП не сообщаются. Информацией правоохранителей о других фактах, о которых заявили в штабах кандидатов, РИА Новости пока не располагает.