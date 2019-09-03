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РИА Новости

Штабы кандидатов в президенты Абхазии обвинили друг друга в провокациях

15:28 03.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкран в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Абхазии с предварительными итогами голосования на выборах президента Абхазии
Экран в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Абхазии с предварительными итогами голосования на выборах президента Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Экран в пресс-центре Центральной избирательной комиссии Абхазии с предварительными итогами голосования на выборах президента Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 3 сен - РИА Новости. Штабы кандидатов в президенты Абхазии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии, которые 8 сентября поборются за пост главы государства, обменялись обвинениями в запугивании своих сторонников.
Штаб действующего президента Хаджимбы заявил, что со стороны оппозиции "имеются факты запугивания жителей армянских сел и других населенных пунктах". Указывается, что речь идет о Гагрском и Галском районах.
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"В связи с вышеизложенным, предлагаем руководству предвыборного штаба кандидата в президенты Республики Абхазия Квицинии Алхаса Алексеевича принять соответствующие меры по недопущению провокаций, которые могут привести к эскалации напряженности и усилению конфронтации, наносящей ущерб всему народу Абхазии", - говорится в заявлении.
В свою очередь штаб Квицинии, назвал эту информацию "лживой" и заявил, что сторонники Хаджимбы запугивают и угрожают гражданам "армянской и русской национальностей". Кроме того, в штабе Квицинии заявили, что "не увидели никакой реакции со стороны штаба Хаджимбы по поводу вопиющего факта произвола, произошедшего в селе Бедиа, когда сторонник действующего президента, глава села из огнестрельного оружия ранил двух граждан".
"Мы решительно осуждаем подобного рода незаконные действия и уверены, что в день всенародного голосования граждане вынесут справедливый приговор тем, кто с использованием угроз и шантажа пытается удержать ускользающую из рук власть", - говорится в заявлении штаба Квицинии.
При этом, согласно информации на сайте Генпрокуратуры Абхазии, по факту инцидента в селе Бедия расследуется уголовное дело. Указывается, что 28 августа Хвичи Ходжава поссорился и подрался с двумя жителями, после чего "произвел в них несколько выстрелов" из пистолета. Однако причины ссоры и другие подробности в материалах ГП не сообщаются. Информацией правоохранителей о других фактах, о которых заявили в штабах кандидатов, РИА Новости пока не располагает.
В республике 25 августа прошли выборы главы государства, в них приняли участие девять кандидатов. Ни одному не удалось набрать больше половины голосов для победы в первом туре. Во второй тур, который пройдет 8 сентября, вышли действующий президент Рауль Хаджимба (набрал 24,83% голосов) и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%). Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него, больше, чем отданных против. Порог явки составляет 25%.
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