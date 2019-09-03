В Сирии заработало газовое месторождение, вышедшее из строя в 2011 году

ДАМАСК, 3 сен – РИА Новости. Сирийские нефтяники ввели обратно в строй газовое месторождение Восточный Арак, приостановленное в 2011 году в связи с кризисом в стране, сообщила во вторник пресс-служба министерства нефти Сирии.
"Технические службы смогли возобновить работу месторождения Восточный Арак-2, приостановленного в 2011 году", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе ведомства.
Отмечается, что производительность месторождения составляет 175,3 кубических метра газа ежедневно.
Арак расположен в сирийской пустыне между городами Пальмира и Эс-Сухне. Месторождение было освобождено от боевиков летом 2017 года в ходе операции сирийской армии при поддержке ВКС РФ.