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РИА Новости

Депутат Рады заявила, что Украина не может содержать 450 парламентариев

15:27 03.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что жители страны "не настолько богаты", чтобы содержать 450 парламентариев, поэтому сокращение численности депутатов до 300, по ее мнению, будет "оптимальным".
Ранее представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук сообщил, что пропрезидентская партия "Слуга народа" готовит законопроект по изменениям в конституцию страны о сокращении численности состава Рады с 450 депутатов до 300. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук поддержал идею сокращения числа депутатов.

"Мы не настолько богаты, чтобы содержать 450 депутатов, мы – я говорю про украинский народ. У нас острый дефицит бюджета, нам он (бюджет - ред.) необходим, а искать каждый день (средства) на 450 депутатов... Я думаю, 300 будет оптимальным количеством", - сказала Верещук во вторник в кулуарах Верховной рады, трансляцию вел телеканал "112.Украина".

Верещук также подчеркнула, что на Украине нет никакого авторитаризма и даже угрозы его появления.
В парламенте создано пять фракций, крупнейшую из которых (254 депутата) создала пропрезидентская партия "Слуга народа". Фракция "Оппозиционная платформа – за жизнь" насчитывает 44 депутата, фракция "Батькивщина" объединила 28 депутатов, фракция "Европейская солидарность" состоит из 27 парламентариев, а во фракцию "Голос" вошли 17 народных избранников. Кроме того, в Раде также создана депутатская группа "За будущее" (насчитывает 23 депутата), а парламентарии, которые не вошли в состав депутатских фракций, будут внефракционными.
Заседание Верховной рады Украины
Вчера, 14:14РИА Новости
Депутат Рады заявил об отсутствии парламентаризма на Украине
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Оппозиционная платформа - За жизньПартия "Слуга народа"Виктор МедведчукВерховная Рада УкраиныПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
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