Депутат Рады заявила, что Украина не может содержать 450 парламентариев

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что жители страны "не настолько богаты", чтобы содержать 450 парламентариев, поэтому сокращение численности депутатов до 300, по ее мнению, будет "оптимальным".

Ранее представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук сообщил, что пропрезидентская партия "Слуга народа" готовит законопроект по изменениям в конституцию страны о сокращении численности состава Рады с 450 депутатов до 300. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук поддержал идею сокращения числа депутатов.

"Мы не настолько богаты, чтобы содержать 450 депутатов, мы – я говорю про украинский народ. У нас острый дефицит бюджета, нам он (бюджет - ред.) необходим, а искать каждый день (средства) на 450 депутатов... Я думаю, 300 будет оптимальным количеством", - сказала Верещук во вторник в кулуарах Верховной рады, трансляцию вел телеканал "112.Украина" .

Верещук также подчеркнула, что на Украине нет никакого авторитаризма и даже угрозы его появления.