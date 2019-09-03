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РИА Новости
Краснодарский край

Глава Кубани призвал привести придорожный сервис к единому стандарту

15:08 03.09.2019
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© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанк Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 3 сен — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал привести придорожный сервис региона к единому стандарту, в крае планируется создать более 40 многофункциональных придорожных комплексов, четверть из них уже работает, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Наша общая задача – уйти от хаотичного придорожного сервиса, привести его к единому стандарту. Архитектурный облик у каждого района может быть своим, но все должно быть комфортно и современно", – приводятся в сообщении слова Кондратьева. Уточняется, что развитие придорожного сервиса обсудили на планерном совещании, которое провел губернатор.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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На мероприятии была представлена схема размещения многофункциональных комплексов сервиса в крае. Ранее поручение разработать "карту" придорожного сервиса глава региона дал департаменту потребсферы и регулирования рынка алкоголя края.
"В представленную схему включена 41 площадка в 18 муниципалитетах. Жители и гости Кубани смогут заправить автомобиль, переночевать, купить продукты, воспользоваться услугами общественного питания. Также в многофункциональных зонах предполагается разместить сельскохозяйственные ярмарки", - пояснили в ведомстве.
Как отметил губернатор, вопрос придорожного сервиса – это вопрос не только экономики, но и имиджа края. "Туристы в том числе оценивают край с точки зрения качества дорог, придорожного сервиса, насколько здесь все организовано и ухожено, есть ли возможность отдохнуть в комфортных условиях", – сказал Кондратьев. По данным руководителя департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя края Романа Куринного, 10 из 41 площадки уже работают.
По его словам, это восемь многофункциональных комплексов вдоль трассы М-4 "Дон" и два – на подъезде к Крымскому мосту. Еще 13 мест – это земельные участки рядом с уже существующими автозаправочными станциями, на базе которых планируется создание многофункциональных зон. На оставшихся 18 участках предлагается строить комплексы с нуля. "Это не просто схема размещения, она должна найти отражение в генпланах городов и районов, в правилах землепользования и застройки", - призвал губернатор.
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