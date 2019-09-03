Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T15:02Z
https://ria.ru/20190903/1558209860.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155796/44/1557964497_0:257:2050:1410_1036x0_80_0_0_edd28ade681082c18b62276983b1438b.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ призвали расширить темы заявок на конкурс "Православная инициатива"

15:02 03.09.2019
30
© РИА Новости / Георгий ЗельмаЦерковь Богоявления с Запсковья
Церковь Богоявления с Запсковья
© РИА Новости / Георгий Зельма
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. В Московском патриархате призвали участников грантового конкурса "Православная инициатива" расширить тематику заявок в этом году, включив в них предложения, посвященные вовлечению людей в общественную жизнь и в построение справедливого общества.
Первого сентября начался прием заявок на очередной большой грантовый конкурс "Православная инициатива", координационный комитет которого возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По словам члена исполнительной дирекции конкурса, заместителя управляющего делами Московской патриархии епископа Зеленоградского Саввы (Тутунова), за годы существования конкурса собираемые заявки были посвящены самой разной тематике, в том числе помощи приютам для беременных, организации православных библиотек и спортивных мероприятий в приходах, созданию образовательных программ и программ взаимодействия между православными приходами и различными общественными, благотворительными организациями.
"Сейчас хотелось бы видеть, в том числе, и заявки нового типа: заявки, посвященные вовлечению людей в общественную жизнь, в том числе в построение справедливого общества. Таким образом расширить немножечко типы заявок, подаваемых на конкурс", - сказал епископ Савва в видеообращении, опубликованном на православном портале "Приходы".
Города России. Хабаровск
28 августа, 13:15РИА Новости
Проекты забайкальцев поддержали грантами на краевом гражданском форуме
Конкурс грантов "Православная инициатива" проводится с 2005 года. Его основной целью является поддержка гражданских инициатив, направленных на достойное устроение жизни личности, содействие развитию социальной сферы, культуры и образования.
100001
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
Посетители фестиваля науки и технологий Geek Picnic 2019 Жить вечно/Immortality
Митрополит: теология в светских вузах поможет бороться с терроризмом
РИА
Новости
Регент объединенного детского хора храмов Москвы и Московской области Варвара Волкова
Международный съезд регентов и певчих РПЦ пройдет в октябре в Москве
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
РПЦ: введение культурных нормативов в школах укрепляет суверенитет России
Протоиерей Павел Великанов
Популярный православный портал Богослов.ru возобновит работу в сентябре
Лента
новостей
Салют на торжественной церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
До конца года в Москве откроют сотую церковь по программе "200 храмов"
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Иларион пожелал студентам "научиться читать Священное Писание"
Свято - Данилов монастырь
В Маланкарской церкви назвали РПЦ "духовным источником для всего мира"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл встретится с духовным лидером древних индийских христиан
Берл Лазар пожелал ученикам еврейских школ преуспевать в личностном росте
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время всенощного бдения накануне праздника Преображения Господня в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге
Патриарх Кирилл: нe для школы, но для жизни мы учимся
Библия на Московской международной книжной выставке-ярмарке
В РГПУ рассказали о работе над проектом детской мультимедийной Библии
Купола
"Русский экзархат" в Западной Европе рассмотрит вопрос присоединения к РПЦ
Жилые дома в центре города Екатеринбурга
Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила три площадки под храм для опроса
Евгения
"Ты не наша!" История жизни женщины, родившейся на полу тюремной камеры
Посетители у здания Совета Федерации РФ
В Совфеде обсудят результаты мониторинга внешнего вмешательства в выборы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
09:46В ДНР обвинили ВСУ в гибели двух человек из-за обстрела
09:45На базе военного броневика "Тайфун" могут создать гражданский автомобиль
09:44В Кабуле во время теракта погиб сотрудник дипмиссии Румынии
09:44Глава Молдавии выехал в Брюссель на встречу с руководством ЕС, НАТО и ЕК
09:42В Забайкалье при обрушении породы на руднике погиб шахтер
Лента новостейМолния