В РПЦ призвали расширить темы заявок на конкурс "Православная инициатива"

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. В Московском патриархате призвали участников грантового конкурса "Православная инициатива" расширить тематику заявок в этом году, включив в них предложения, посвященные вовлечению людей в общественную жизнь и в построение справедливого общества.

Первого сентября начался прием заявок на очередной большой грантовый конкурс "Православная инициатива", координационный комитет которого возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По словам члена исполнительной дирекции конкурса, заместителя управляющего делами Московской патриархии епископа Зеленоградского Саввы (Тутунова), за годы существования конкурса собираемые заявки были посвящены самой разной тематике, в том числе помощи приютам для беременных, организации православных библиотек и спортивных мероприятий в приходах, созданию образовательных программ и программ взаимодействия между православными приходами и различными общественными, благотворительными организациями.

"Сейчас хотелось бы видеть, в том числе, и заявки нового типа: заявки, посвященные вовлечению людей в общественную жизнь, в том числе в построение справедливого общества. Таким образом расширить немножечко типы заявок, подаваемых на конкурс", - сказал епископ Савва в видеообращении , опубликованном на православном портале "Приходы".