Журналист RT побывала на израильской базе, эвакуированной после обстрела

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Корреспондент RT Далия Намари побывала на израильской базе в районе граничащего с Ливаном селения Авивим, которая была эвакуирована после обстрела с ливанской стороны.
Израильские военные назвали воскресный обмен ударами с боевиками ливанского движения "Хезболлах" одним из самых серьезных с войны 2006 года. С ливанской стороны прилетели две-три противотанковых ракеты, одна из которых подбила военную машину скорой помощи. Израильтяне ответили примерно сотней артиллерийских снарядов.
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус назвал инцидент исчерпанным "на тактическом уровне".