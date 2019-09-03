Журналист RT побывала на израильской базе, эвакуированной после обстрела

Израильские военные назвали воскресный обмен ударами с боевиками ливанского движения "Хезболлах" одним из самых серьезных с войны 2006 года. С ливанской стороны прилетели две-три противотанковых ракеты, одна из которых подбила военную машину скорой помощи. Израильтяне ответили примерно сотней артиллерийских снарядов.