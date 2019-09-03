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РИА Новости

Журналист RT побывала на израильской базе, эвакуированной после обстрела

14:58 03.09.2019
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Корреспондент RT Далия Намари побывала на израильской базе в районе граничащего с Ливаном селения Авивим, которая была эвакуирована после обстрела с ливанской стороны.
Израильские военные назвали воскресный обмен ударами с боевиками ливанского движения "Хезболлах" одним из самых серьезных с войны 2006 года. С ливанской стороны прилетели две-три противотанковых ракеты, одна из которых подбила военную машину скорой помощи. Израильтяне ответили примерно сотней артиллерийских снарядов.
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус назвал инцидент исчерпанным "на тактическом уровне".
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телеканал RTИзраильЛиванВ мире
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