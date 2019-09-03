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РИА Новости

Медведев призвал ужесточить ответственность за картели в госзакупках

14:50 03.09.2019 (обновлено: 16:05 03.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит совещание о расходах федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части культуры, физической культуры и спорта
Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части культуры, физической культуры и спорта
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ГОРКИ, 3 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал ужесточить ответственность за картельные сговоры в области госзакупок и рассказал, какие меры для этого планируется предпринять.
Открывая совещание по расходам бюджета в 2020-2022 годах в сфере ЖКХ и жилищного строительства, глава кабмина, в частности, сообщил о готовящихся поправках в Уголовный кодекс.
Игорь Артемьев
27 августа, 10:05РИА Новости
ФАС создаст рабочие группы по противодействию картелям
Так, будет усилена ответственность за картельные соглашения, появится реестр их участников, которых лишат права участвовать в госзакупках.
"Причем его (реестр. — Прим. ред.) нужно сделать таким образом, чтобы там, конечно, фигурировали не просто компании, которые созданы только для участия в торгах. Их и будут создавать на один раз, причем с непонятными владельцами. По сути, чтобы там было понятно, о ком идет речь, понятно, о каких группах участников идет речь. Я имею в виду контроль за реальными бенефициарами этих компаний".
Дмитрий Медведев
Также премьер призвал ввести административные наказания за нарушение законодательства о закупках со стороны заказчика и оператора электронной площадки, в том числе за несоблюдение сроков оплаты по контрактам.
Медведев поручил в ближайшее время завершить подготовку пакета законопроектов и вынести его на рассмотрение правительства.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
30 июля, 19:41РИА Новости
Минтранс не согласен с заявлением ФАС о картелях в дорожном строительстве
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