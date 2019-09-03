Медведев призвал ужесточить ответственность за картели в госзакупках

"Причем его (реестр. — Прим. ред.) нужно сделать таким образом, чтобы там, конечно, фигурировали не просто компании, которые созданы только для участия в торгах. Их и будут создавать на один раз, причем с непонятными владельцами. По сути, чтобы там было понятно, о ком идет речь, понятно, о каких группах участников идет речь. Я имею в виду контроль за реальными бенефициарами этих компаний".

Дмитрий Медведев