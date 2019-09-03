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РИА Новости

Россия против прикрепления ярлыка терроризма целым странам, заявил Крутских

14:48 03.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских
Специальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Специальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских. Архивное фото
МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Россия выступает за необходимость исключить ситуации, когда какая-либо страна без предъявления доказательств прикрепляет ярлык терроризма целым государствам и в этой связи наносит "разрушительный карательный удар", заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.
"Россия выступает за необходимость исключить ситуации, когда какое-либо государство по собственному усмотрению и без предъявления доказательств определяет источник киберугроз и наносит разрушительный карательный удар, искусственно прикрепляя ярлык терроризма целым государствам", - заявил Крутских, выступая в Минске на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов.
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По словам спецпредставителя российского президента, на руку террористам играет продвижение рядом стран доктрины так называемых превентивных киберударов.
"Согласно данной концепции, силовые акции в ответ на потенциальные,.. а еще не совершенные кибератаки, являются легитимными. С сожалением приходится констатировать, что некоторые государства уже применяют ее на практике, без соответствующих санкций Совета безопасности ООН, в обход Устава ООН. Обвиняемая сторона лишена возможности защитить свои права в судебном порядке. Разве в этом заключается применимость международного права к информационному пространству?" - отметил Крутских.
По его мнению, напротив, подобные шаги подрывают доверие между государствами и "способствуют закреплению в информационной среде беззакония, диктата, права сильного", и тем самым создается благоприятная среда для террористов.
Как отметил Крутских, Москва с гордостью воспринимает то, что большинство стран поддержали резолюцию РФ по информационной безопасности, принятую ранее Генеральной ассамблеей ООН. В этом документе, по его словам, четко зафиксировано, что обвинение в организации совершения противоправных деяний в свете ИКТ (информационно-коммуникационных технологий), выдвигаемые против государств, должны быть обоснованными.
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Андрей КрутскихРоссияВ мире
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