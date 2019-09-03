Россия против прикрепления ярлыка терроризма целым странам, заявил Крутских

МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Россия выступает за необходимость исключить ситуации, когда какая-либо страна без предъявления доказательств прикрепляет ярлык терроризма целым государствам и в этой связи наносит "разрушительный карательный удар", заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

"Россия выступает за необходимость исключить ситуации, когда какое-либо государство по собственному усмотрению и без предъявления доказательств определяет источник киберугроз и наносит разрушительный карательный удар, искусственно прикрепляя ярлык терроризма целым государствам", - заявил Крутских, выступая в Минске на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов.

По словам спецпредставителя российского президента, на руку террористам играет продвижение рядом стран доктрины так называемых превентивных киберударов.

"Согласно данной концепции, силовые акции в ответ на потенциальные,.. а еще не совершенные кибератаки, являются легитимными. С сожалением приходится констатировать, что некоторые государства уже применяют ее на практике, без соответствующих санкций Совета безопасности ООН, в обход Устава ООН. Обвиняемая сторона лишена возможности защитить свои права в судебном порядке. Разве в этом заключается применимость международного права к информационному пространству?" - отметил Крутских.

По его мнению, напротив, подобные шаги подрывают доверие между государствами и "способствуют закреплению в информационной среде беззакония, диктата, права сильного", и тем самым создается благоприятная среда для террористов.