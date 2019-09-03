Скорсезе использовал в "Ирландце" съемки Де Ниро из "Крестного отца"

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В фильме "Ирландец" Мартину Скорсезе пришлось воспользоваться кадрами одной из сцен второй части криминальной драмы "Крестный отец" для того, чтобы показать персонажа, которого играет Роберт Де Ниро, в молодости, В фильме "Ирландец" Мартину Скорсезе пришлось воспользоваться кадрами одной из сцен второй части криминальной драмы "Крестный отец" для того, чтобы показать персонажа, которого играет Роберт Де Ниро, в молодости, сообщает movieweb.com

История фильма растягивается на несколько десятилетий, поэтому режиссеру пришлось использовать компьютерные технологии, чтобы "омолодить" главных персонажей.

В случае с Робертом Де Ниро, который играет наемного убийцу Фрэнка Ширана, Скорсезе обратился к одной из сцен "Крестного отца 2" (1974 год), где актер сыграл молодого дона Вито Корлеоне (отец Майкла - Аль Пачино, - Прим.ред.). Режиссер хотел протестировать технологический прием.

"Мы все решили, что это сработает. Мы понимали, что это риск, но выбора не было", - рассказал Мартин Скорсезе.

Из-за использования новых технологий "Ирландец" стал самым дорогим фильмом, над которым когда-либо работал режиссер.

В картине также снялись актеры Аль Пачино и Джо Пеши, которые тоже будут выглядеть моложе.