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РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани установят границы наиболее подтапливаемых территорий

14:45 03.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
КРАСНОДАР, 3 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края установят к началу 2020 года границы наиболее подтапливаемых территорий региона, сообщает администрация края.
"К началу 2020 года в крае завершится работа по установлению границ зон подтоплений", - говорится в сообщении. Уточняется, что такую задачу поставил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе расширенного планерного совещания со своими заместителями и главами муниципалитетов.
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Глава края отметил, что осень – напряженный период, связанный с дождями, паводками и подтоплениями. "За последние пять лет ликвидация ЧС обошлась бюджету в 5 миллиардов рублей. Но в первую очередь это вопрос не цены, а безопасности или даже человеческой жизни. Необходимы грамотные действия, которые в будущем позволят избежать потерь", - пояснил губернатор.
Как уточнили в ведомстве, после подтопления в 2018 году в крае было принято решение об установлении границ наиболее часто подтапливаемых территорий. "Это необходимо, чтобы в дальнейшем расселить оттуда людей и запретить строительство. Глава региона напомнил, что накануне президент поставил задачу – ускорить определение границ зон подтопления", - добавили в пресс-службе.
По словам губернатора, сейчас ведется масштабное обследование рек и населенных пунктов края. "К концу года оно должно быть полностью завершено. В начале 2020 года необходимо приступить к согласованию проекта границ зон подтопления с федеральными ведомствами, затем – внести изменения в генпланы муниципалитетов", – заявил глава края.
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Губернатор добавил, что надо как можно скорее принять решение, где провести берегоукрепительные работы, построить дамбы, а где единственным способом уберечь людей от паводков будет переселение. Глава департамента по архитектуре и градостроительству региона Юрий Рысин сообщил, что предстоит установить границы зон затопления, подтопления для 662 населенных пунктов. "Создана межведомственная рабочая группа, контролирующая ход работ по подготовке предложений определения границ зон подтоплений. К этой деятельности приглашены представители профильных министерств и общественники. На сегодня выполненный объем работ соответствует графику", – приводятся в сообщении слова Рысина.
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