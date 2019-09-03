На Кубани установят границы наиболее подтапливаемых территорий

КРАСНОДАР, 3 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края установят к началу 2020 года границы наиболее подтапливаемых территорий региона, сообщает администрация края.

"К началу 2020 года в крае завершится работа по установлению границ зон подтоплений", - говорится в сообщении. Уточняется, что такую задачу поставил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе расширенного планерного совещания со своими заместителями и главами муниципалитетов.

Глава края отметил, что осень – напряженный период, связанный с дождями, паводками и подтоплениями. "За последние пять лет ликвидация ЧС обошлась бюджету в 5 миллиардов рублей. Но в первую очередь это вопрос не цены, а безопасности или даже человеческой жизни. Необходимы грамотные действия, которые в будущем позволят избежать потерь", - пояснил губернатор.

Как уточнили в ведомстве, после подтопления в 2018 году в крае было принято решение об установлении границ наиболее часто подтапливаемых территорий. "Это необходимо, чтобы в дальнейшем расселить оттуда людей и запретить строительство. Глава региона напомнил, что накануне президент поставил задачу – ускорить определение границ зон подтопления", - добавили в пресс-службе.

По словам губернатора, сейчас ведется масштабное обследование рек и населенных пунктов края. "К концу года оно должно быть полностью завершено. В начале 2020 года необходимо приступить к согласованию проекта границ зон подтопления с федеральными ведомствами, затем – внести изменения в генпланы муниципалитетов", – заявил глава края.