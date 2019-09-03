Москва принимает ХIII Международный фестиваль спектаклей для детей

МОСКВА, 3 сен - Пресс-службы фестиваля "ГАВРОШ". С 20 по 29 сентября 2019 года в Москве пройдет ХIII Международный фестиваль спектаклей для детей "ГАВРОШ. Голландский сезон".

"Гаврош–2019" – палитра лучших голландских постановок для детской и семейной аудитории. Премьеры и получившие признание зрителей и профессионалов – из Амстердама, Гааги, Утрехта, Гронингена, Лейдена, Хертогенбоса. Московский зритель увидит музыкальные и музыкально-драматические спектакли, клоунаду, кукольные, пластические, комедийные представления и уличный театр иллюзий.

Праздник по имени "Гаврош", который состоится 13-й раз, по традиции продлится 10 дней, на этот раз поставит рекорд в истории фестиваля: 13 театров, 13 названий спектаклей, более 60 показов. В программе представления для зрителей от 2 до 99 лет. Свою премьеру для "Гавроша" готовит и организатор фестиваля – "Театриум на Серпуховке".

Спектакли пройдут на ведущих площадках Москвы – на основной и новой сценах "Театриума на Серпуховке", "Под крышей" Театра им. Моссовета, на Другой сцене Московского театра "Современник", в Театре "У Никитских ворот", в театре "Мост" и театре "Модерн".

Фестиваль организован популярным московским театром "Театриумом на Серпуховке" при поддержке и участии Департамента культуры города Москвы, Посольства Королевства Нидерландов, Фонда исполнительских искусств Нидерландов, Министерства культуры РФ, Союза театральных деятелей РФ.

— "Мартин Лютер Кинг", театры Urban Myth / De Krakeling/ Stip Theaterproducties (9+). Музыкальный спектакль. Постановка в стиле свинг о детстве Мартина Лютера Кинга-младшего, лидера движения за гражданские права чернокожих в США. "Мартин Лютер Кинг", театры Urban Myth / De Krakeling/ Stip Theaterproducties (9+). Музыкальный спектакль. Постановка в стиле свинг о детстве Мартина Лютера Кинга-младшего, лидера движения за гражданские права чернокожих в США. — "Поймай меня", Theatergezelschap BonteHond (4+). Эксцентричная комедия, погоня за популярностью в телевизионной студии. Шоу, вдохновленное такими персонажами, как Том и Джерри, Багз Бани и Дорожный Бегун. "Поймай меня", Theatergezelschap BonteHond (4+). Эксцентричная комедия, погоня за популярностью в телевизионной студии. Шоу, вдохновленное такими персонажами, как Том и Джерри, Багз Бани и Дорожный Бегун. — "Музыка из-под лестницы", театр Het Houten Huis (5+). Музыкально-драматический спектакль. Чувственная и очень человечная история, в которой музыка проникает сквозь стены и соединяет сердца живущих по соседству людей и животных. "Музыка из-под лестницы", театр Het Houten Huis (5+). Музыкально-драматический спектакль. Чувственная и очень человечная история, в которой музыка проникает сквозь стены и соединяет сердца живущих по соседству людей и животных. — "Ночной сторож", театр Het Filaal Theatermakers (10+). Детектив. Моноспектакль с экранами, детективная история о маленьком человеке, выполняющем скучную работу охранника. Но и в его серые будни однажды врывается волшебство, и мир меняется. "Ночной сторож", театр Het Filaal Theatermakers (10+). Детектив. Моноспектакль с экранами, детективная история о маленьком человеке, выполняющем скучную работу охранника. Но и в его серые будни однажды врывается волшебство, и мир меняется. — "Глубоко-глубоко", Дан Матхот (6+). Уличный спектакль-иллюзия. За короткий отрезок времени меняется реальность, и предметы падают снизу вверх. "Глубоко-глубоко", Дан Матхот (6+). Уличный спектакль-иллюзия. За короткий отрезок времени меняется реальность, и предметы падают снизу вверх. — "Блуждающие огоньки", театральная компания Oorkaan (2+). Музыкально-визуальный спектакль. Яркое представление для малышей, где музыкой и светом рисуются солнце, деревья, луна, а звуки и образы играют друг с другом и маленьким зрителем. "Блуждающие огоньки", театральная компания Oorkaan (2+). Музыкально-визуальный спектакль. Яркое представление для малышей, где музыкой и светом рисуются солнце, деревья, луна, а звуки и образы играют друг с другом и маленьким зрителем. — "Война", театр Artemis (10+). Трюковая абсурдистская комедия. Лицедейство, детские игры и последние мировые новости смешиваются в один сплошной ком. "Война", театр Artemis (10+). Трюковая абсурдистская комедия. Лицедейство, детские игры и последние мировые новости смешиваются в один сплошной ком. — "Робот XS", Het Nationale Theater & Ntjong (6+). Пластический клоунский спектакль о необычных приключениях робота, однажды повстречавшего человека. Спектакль о дружбе с роботом и о том, что делает человека человеком. "Робот XS", Het Nationale Theater & Ntjong (6+). Пластический клоунский спектакль о необычных приключениях робота, однажды повстречавшего человека. Спектакль о дружбе с роботом и о том, что делает человека человеком. — "Диззи Джаз" театр De Toneelmakerij (6+). Музыкальный спектакль. Джаз-вечеринка у первоклашек. "Диззи Джаз" театр De Toneelmakerij (6+). Музыкальный спектакль. Джаз-вечеринка у первоклашек. — "Голый черепах" театр De Witte Pomp (3+). Кукольный спектакль. Трогательная история о скромности и дружбе, весело рассказанная языком кукольного театра. "Голый черепах" театр De Witte Pomp (3+). Кукольный спектакль. Трогательная история о скромности и дружбе, весело рассказанная языком кукольного театра. — "Всего лишь я" театр Tg Proest (12+). Драматический спектакль. В центре – личные проблемы и поиски собственного "Я" двумя современными подростками. "Всего лишь я" театр Tg Proest (12+). Драматический спектакль. В центре – личные проблемы и поиски собственного "Я" двумя современными подростками. — "Привет, семейка!" театр Мааs (8+). Музыкально-пластическая история о том, как необычная вечеринка делает счастливой простую семью. "Привет, семейка!" театр Мааs (8+). Музыкально-пластическая история о том, как необычная вечеринка делает счастливой простую семью. — "Принцесса и Пьер" Театриум на Серпуховке (9+). Приключения. Два кардинально разных ученика, после уроков случайно запертых в туалетной комнате, ищут выход из ситуации, а находят ещё и общий язык. "Принцесса и Пьер" Театриум на Серпуховке (9+). Приключения. Два кардинально разных ученика, после уроков случайно запертых в туалетной комнате, ищут выход из ситуации, а находят ещё и общий язык.

© Фото : пресс-служба фестиваля "ГАВРОШ" Москва принимает ХIII Международный фестиваль спектаклей для детей © Фото : пресс-служба фестиваля "ГАВРОШ"

Спецпрограмма фестиваля "ГАВРОШ-2019":

· СКОРАЯ ПОМОЩЬ: показ спектакля "Поймай меня" и мастер-класс артистов театра Theatergezelschap BonteHond (Гаага) в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой.

· МУЗЕЙ ЗВУКОВ: артисты театра Het Houten Huis (Гронинген) вместе с детьми отправятся в увлекательное путешествие за необычными звуками, которые нас окружают, и вместе создадут спектакль.

· ИМПРОВИЗАЦИЯ БЕЗ СТРАХА: под руководством актрисы Майке ван ден Аккер (театр De Witte Pomp) дети учатся импровизировать средствами кукольного и предметного театра.

· СОЕДИНЕНИЕ ЭПОХ: мастер-класс, на котором с помощью театральной бутафории и нескольких увлекательных упражнений дети знакомятся с искусством Старых голландцев и авангардным "Де Стилем".

· МУЗЫКА МАЛЫХ ГОЛЛАНДЦЕВ: предметом пристального внимания на мастер-классе станут музыкальные инструменты в многочисленных натюрмортах малых голландцев; дети соединят репродукции "музыкальных" картин со звучанием этих инструментов.

· ФОТОВЫСТАВКА: в фойе второго этажа развернется фотоэкспозиция, рассказывающая о голландском театре для детей: гости фестиваля – на сцене и за кулисами.

Пресс-конференция и открытие фестиваля – 20 сентября, "Театриум на Серпуховке", фойе.

Подробная программа – на www.teatrium.ru в разделе Фестиваль "Гаврош".

Дополнительная информация, аккредитация, фотоматериалы: