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РИА Новости

Глава Татарстана "перевернул календарь" в честь Шуфутинского

14:40 03.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем аккаунте в Instagram коллаж, обыграв известную песню Михаила Шуфутинского "Третье сентября".
У главы Татарстана есть традиция – практически каждый день в его Instagram появляется фотография с видом на площадь Свободы в Казани из рабочего кабинета в Доме правительства. Во вторник, 3 сентября, в аккаунте Минниханова было опубликовано очередное фото площади с загнутым уголком, из под которого виден листок календаря с сегодняшней датой.
Подписчики президента республики в соцсети оценили, что "Рустам Нургалиевич тоже шутит". "Когда у Рустама Нургалиевича появился классный пиарщик. Пост просто огонь", - написал один из них. "Там, кстати, за памятником Шуфутинский выглядывает", - считает другой.
Шуфутинский впервые исполнил песню "Третье сентября" в 1993 году, позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа". Музыку написал Игорь Крутой, автор текста — Игорь Николаев. В начале 2000-х годов в сети появилось фото американского рэпера Рика Росса (напоминающего Шуфутинского) с цитатой из песни. Она была растиражирована, что позже превратило композицию Шуфутинского в мем, который в последние годы традиционно становится актуальным в преддверии 3 сентября.
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Игорь НиколаевРустам МиннихановТатарстанРоссияМихаил ШуфутинскийОбщество
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