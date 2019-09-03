Глава Татарстана "перевернул календарь" в честь Шуфутинского

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем аккаунте в Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем аккаунте в Instagram коллаж, обыграв известную песню Михаила Шуфутинского "Третье сентября".

У главы Татарстана есть традиция – практически каждый день в его Instagram появляется фотография с видом на площадь Свободы в Казани из рабочего кабинета в Доме правительства. Во вторник, 3 сентября, в аккаунте Минниханова было опубликовано очередное фото площади с загнутым уголком, из под которого виден листок календаря с сегодняшней датой.

Подписчики президента республики в соцсети оценили, что "Рустам Нургалиевич тоже шутит". "Когда у Рустама Нургалиевича появился классный пиарщик. Пост просто огонь", - написал один из них. "Там, кстати, за памятником Шуфутинский выглядывает", - считает другой.