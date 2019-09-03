В Литве задержали белоруса за попытку незаконно вывезти трех россиян

ВИЛЬНЮС, 3 сен - РИА Новости. Гражданина Белоруссии задержали в Литве за попытку незаконно провезти через границу республики трех россиян, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Службы охраны государственной границы страны (VSAT).
"В четверг пограничники в Лаздийском районе остановили автомобиль Skoda Octavia. За рулем находился 24-летний белорус, который имеет вид на жительство в Польше. Выяснилось, что в машине находились три гражданина России, которые имели при себе только справки, выданные Центром регистрации иностранцев в Пабраде", - пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, пограничники выяснили, что две женщины и мужчина обратились к Литве с просьбой о предоставлении убежища. Согласно правилам, они имеют право покидать Центр регистрации иностранцев и передвигаться по территории республики в течение 24 часов. Россияне же воспользовались этим, чтобы попасть в Западную Европу.
"Начато досудебное расследование в отношении гражданина Белоруссии. Его опросили, а позже суд вынес решение арестовать его на два месяца. За незаконную перевозку людей мужчине грозит штраф, арест или тюремное заключение сроком на шесть лет. Граждане России были возращены в Пабраде. Автомобиль конфискован", - добавляет Sputnik.
Читайте все новости Литвы на Sputnik Литва >>