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РИА Новости

В Литве задержали белоруса за попытку незаконно вывезти трех россиян

14:40 03.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на границе России и Литвы
Военнослужащий на границе России и Литвы
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВИЛЬНЮС, 3 сен - РИА Новости. Гражданина Белоруссии задержали в Литве за попытку незаконно провезти через границу республики трех россиян, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Службы охраны государственной границы страны (VSAT).
"В четверг пограничники в Лаздийском районе остановили автомобиль Skoda Octavia. За рулем находился 24-летний белорус, который имеет вид на жительство в Польше. Выяснилось, что в машине находились три гражданина России, которые имели при себе только справки, выданные Центром регистрации иностранцев в Пабраде", - пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, пограничники выяснили, что две женщины и мужчина обратились к Литве с просьбой о предоставлении убежища. Согласно правилам, они имеют право покидать Центр регистрации иностранцев и передвигаться по территории республики в течение 24 часов. Россияне же воспользовались этим, чтобы попасть в Западную Европу.
"Начато досудебное расследование в отношении гражданина Белоруссии. Его опросили, а позже суд вынес решение арестовать его на два месяца. За незаконную перевозку людей мужчине грозит штраф, арест или тюремное заключение сроком на шесть лет. Граждане России были возращены в Пабраде. Автомобиль конфискован", - добавляет Sputnik.
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Гражданин Украины ночью перелетел на моторном дельтаплане через границу в Словакию. 30 августа 2019
30 августа, 17:52РИА Новости
В Словакии задержали украинца, перелетевшего через границу на дельтаплане
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