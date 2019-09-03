В Литве задержали белоруса за попытку незаконно вывезти трех россиян

"В четверг пограничники в Лаздийском районе остановили автомобиль Skoda Octavia. За рулем находился 24-летний белорус, который имеет вид на жительство в Польше. Выяснилось, что в машине находились три гражданина России, которые имели при себе только справки, выданные Центром регистрации иностранцев в Пабраде", - пишет Sputnik.

Как отмечает агентство, пограничники выяснили, что две женщины и мужчина обратились к Литве с просьбой о предоставлении убежища. Согласно правилам, они имеют право покидать Центр регистрации иностранцев и передвигаться по территории республики в течение 24 часов. Россияне же воспользовались этим, чтобы попасть в Западную Европу.