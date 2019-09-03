Партиям разрешили использовать портал госуслуг для проведения праймериз

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Политические партии в РФ смогут использовать портал госуслуг для авторизации тех, кто участвует в предварительном голосовании по выдвижению кандидатов на выборы, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из документа, партии, имеющие право участвовать в выборах, могут использовать "Единую систему идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме" для предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти.
Согласно документу, партии также получили право использовать портал Госуслуг для подтверждения факта аутентификации граждан, прошедших ее в целях осуществления предварительного голосования.