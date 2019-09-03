Партиям разрешили использовать портал госуслуг для проведения праймериз

Как следует из документа, партии, имеющие право участвовать в выборах, могут использовать "Единую систему идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме" для предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти.