Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T14:38Z
https://ria.ru/20190903/1558208533.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155816/83/1558168395_0:114:2962:1780_1036x0_80_0_0_4e8562033061e4ee542e4d064b1f2d8b.jpg
РИА Новости

Правительство выделит 476 миллионов рублей аграриям в Иркутской области

14:38 03.09.2019
189
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМестность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Минсельхозу РФ из резервного фонда 475,67 миллиона рублей для компенсации сельхозпроизводителям Иркутской области ущерба от паводка, следует из распоряжения правительства, опубликованного во вторник на сайте кабинета министров.
"Выделить Минсельхозу России из Резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 475 667,1 тысячи рублей для предоставления иного межбюджетного трансфера бюджету Иркутской области на оказание разовой финансовой помощи в целях компенсации сельскохозяйственным производителям ущерба, причиненного в 2019 году на территории Иркутской области в результате паводка", - говорится в документе.
Предполагается, что средства будут направлены на компенсацию ущерба 55 сельскохозяйственным производителям и 2822 личным подсобным хозяйствам, пострадавшим из-за чрезвычайной ситуации, а также на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей по одному кредиту и на уплату лизинговых платежей по 30 договорам финансовой аренды.
Накануне правительство РФ утвердило бюджетные ассигнования в размере 500 миллионов рублей для разовой финансовой помощи предпринимателям региона, пострадавшим от наводнения.
Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко
Вчера, 12:39РИА Новости
Мутко устроил разнос иркутскому уполномоченному по правам предпринимателей
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что на поддержку предпринимателей и аграриев Иркутской области правительство РФ выделит в общей сложности 800 миллионов рублей.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
200000
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиДмитрий МедведевИркутская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
РИА
Новости
Больница
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Врачи во время операции
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Лента
новостей
Елена Малышева
Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Владимир Жириновский
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по "развалу" страны
Александр Сатлаев
"Разыскивал сам себя": как улыбчивый следователь с Алтая стал маньяком
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве
Восьмилетнюю девочку, пропавшую в Липецкой области, нашли живой в Москве
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева (справа) и невеста в московском женском СИЗО №6
Трансгендер и женщина поженились в московском СИЗО, сообщили в ОНК
Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
В "Батькивщине" сообщили, что в семье Тимошенко случилось горе
Министр обороны США Джеймс Мэттис во время стречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 4 октября 2018
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Телеведущий Владимир Познер читает свою книгу Прощание с иллюзиями в рамках Dewar's чтений.
Познер назвал советского человека "своего рода уродом"
Покупатели в отделе фруктов гипермаркета
"В 50 раз выше нормы": что Роспотребнадзор нашел в арбузах и дынях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
09:46В ДНР обвинили ВСУ в гибели двух человек из-за обстрела
09:45На базе военного броневика "Тайфун" могут создать гражданский автомобиль
09:44В Кабуле во время теракта погиб сотрудник дипмиссии Румынии
09:44Глава Молдавии выехал в Брюссель на встречу с руководством ЕС, НАТО и ЕК
Лента новостейМолния