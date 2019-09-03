Правительство выделит 476 миллионов рублей аграриям в Иркутской области

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Минсельхозу РФ из резервного фонда 475,67 миллиона рублей для компенсации сельхозпроизводителям Иркутской области ущерба от паводка, следует из распоряжения правительства, опубликованного во вторник на сайте кабинета министров.

"Выделить Минсельхозу России из Резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 475 667,1 тысячи рублей для предоставления иного межбюджетного трансфера бюджету Иркутской области на оказание разовой финансовой помощи в целях компенсации сельскохозяйственным производителям ущерба, причиненного в 2019 году на территории Иркутской области в результате паводка", - говорится в документе.

Предполагается, что средства будут направлены на компенсацию ущерба 55 сельскохозяйственным производителям и 2822 личным подсобным хозяйствам, пострадавшим из-за чрезвычайной ситуации, а также на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей по одному кредиту и на уплату лизинговых платежей по 30 договорам финансовой аренды.

Накануне правительство РФ утвердило бюджетные ассигнования в размере 500 миллионов рублей для разовой финансовой помощи предпринимателям региона, пострадавшим от наводнения.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что на поддержку предпринимателей и аграриев Иркутской области правительство РФ выделит в общей сложности 800 миллионов рублей.