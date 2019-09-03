СК ищет двух жителей Екатеринбурга, изнасиловавших девушку во дворе дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Свердловские следователи устанавливают личности двоих мужчин, надругавшихся над 20-летней девушкой в одном из дворов Екатеринбурга, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным ведомства, преступление совершено в ночь на 15 августа 2019 года во дворе жилого дома №32 по улице Фурманова в Екатеринбурге. В ходе расследования, уточнили в СУСК, изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения в районе места преступления, по которым установлены приметы подозреваемых.

"Из имеющихся примет, в том числе следующие: один из сообщников среднего телосложения, брюнет, средняя длина волос, высокий, славянской внешности, на момент преступления была гематома под левым глазом, был одет в спортивную кофту с капюшоном. Второй нападавший: худощавого телосложения, среднего роста, лысый, был одет в спортивный костюм темно-синего или черного цвета (спортивная куртка с капюшоном)", - говорится в сообщении.