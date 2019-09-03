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РИА Новости

СК ищет двух жителей Екатеринбурга, изнасиловавших девушку во дворе дома

14:31 03.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Свердловские следователи устанавливают личности двоих мужчин, надругавшихся над 20-летней девушкой в одном из дворов Екатеринбурга, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, преступление совершено в ночь на 15 августа 2019 года во дворе жилого дома №32 по улице Фурманова в Екатеринбурге. В ходе расследования, уточнили в СУСК, изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения в районе места преступления, по которым установлены приметы подозреваемых.
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"Из имеющихся примет, в том числе следующие: один из сообщников среднего телосложения, брюнет, средняя длина волос, высокий, славянской внешности, на момент преступления была гематома под левым глазом, был одет в спортивную кофту с капюшоном. Второй нападавший: худощавого телосложения, среднего роста, лысый, был одет в спортивный костюм темно-синего или черного цвета (спортивная куртка с капюшоном)", - говорится в сообщении.
В СУСК добавили, что возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ ("Изнасилование") и статье 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Следователи просят всех, кто опознал подозреваемых, обратиться в следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга или в полицию.
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Следственный комитет РФЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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