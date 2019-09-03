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РИА Новости
Калужская область

Дети из пострадавшего от паводка Тулуна отдохнули в Калужской области

14:30 03.09.2019 (обновлено: 15:02 03.09.2019)
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© пресс-служба правительства Калужской областиДети из города Тулун Иркутской области в Калужской области
Дети из города Тулун Иркутской области в Калужской области
© пресс-служба правительства Калужской области
КАЛУГА, 3 сен – РИА Новости. Почти 40 детей из пострадавшего от паводка сибирского Тулуна в течение двух недель отдыхали в Калужской области, сообщило правительство региона.
"В течение двух недель в центре отдыха и оздоровления детей и молодежи "Сокол" находились на отдыхе 38 детей в возрасте от 7 до 17 лет из города Тулун Иркутской области, пострадавшего от наводнения", - говорится в сообщении.
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Для детей была разработана насыщенная программа, включающая образовательные и спортивные мероприятия, мастер-классы, экскурсии. В частности, ребята посетили Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского и детский технопарк "Кванториум", побывали в музейном комплексе-диораме "Великое стояние на Угре" во Владимирском скиту, в Тульском государственном музее оружия, Тульском кремле. Главным событием культурной программы стало посещение Красной площади и государственного музея "Московский Кремль".
Третьего сентября, перед отъездом домой, с ребятами встретился министр образования и науки области Александр Аникеев. Он вручил детям сувениры на память о пребывании на калужской земле, а также наборы школьных принадлежностей.
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"Мы понимаем ситуацию, в которой оказались эти дети, поэтому старались создать для них все условия. Прежде всего, они были включены в образовательный процесс, который проходил на территории лагеря. Здесь была театральная и юнармейская смены, дети участвовали в спортивных мероприятиях. Кроме того, мы подготовили специальную программу, чтобы познакомить их с историей и культурой Калужского края", - отметил министр.
"Думаю, что это лето наши гости провели с пользой для себя, и им удалось хотя бы частично забыть о тех проблемах, с которыми они столкнулись", - добавил он. Аникеев пригласил ребят в будущем еще посетить Калужскую область.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
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