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РИА Новости

Спецпредставитель президента призвал сотрудничать в борьбе с терроризмом

14:25 03.09.2019 (обновлено: 02:37 04.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских
Специальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Специальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских. Архивное фото
МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Россия призывает к более эффективному международному сотрудничеству в борьбе с угрозой терроризма, особенно в цифровую эпоху, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.
"Россия призывает к более эффективному международному практическому сотрудничеству в борьбе с угрозой терроризма, особенно в цифровую эпоху. Использование ИКТ террористами - это явный вызов международному миру и безопасности, и это не уголовная тема, это политическая тема", - заявил Крутских, выступая в Минске на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов.
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По словам спецпредставителя российского президента, подобные действия создают угрозу нарушению суверенитета государств и вмешательству во внутренние дела. Крутских обратил внимание, что активность вредоносного программного обеспечения стала угрожать существованию и успешному функционированию целых секторов экономики, всему экономическому прогрессу человечества.
"Заложником этой проблемы стал и искусственный интеллект. Наибольшая опасность заключается в том, что инциденты в онлайн-пространстве могут привести к полномасштабному конфликту, прямо скажу - к войне, которая подведет итог человечеству, в офлайн среде", - заявил Крутских.
Он добавил, что угрозы и масштабы террористических акций с помощью новых кибертехнологий становятся "действительно глобальными и могут произойти в любой момент".
"И вот где тогда мы все будем, если что-то подобное террористами будет реализовано? Человечеству не нужна большая беда, чтобы перейти к более действенному сотрудничеству в борьбе с терроризмом и обеспечить реальную кибербезопасность от всех необходимых угроз", - убежден спецпредставитель российского президента.
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Андрей КрутскихРоссияБезопасностьВ мире
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