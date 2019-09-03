Спецпредставитель президента призвал сотрудничать в борьбе с терроризмом

МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Россия призывает к более эффективному международному сотрудничеству в борьбе с угрозой терроризма, особенно в цифровую эпоху, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

"Россия призывает к более эффективному международному практическому сотрудничеству в борьбе с угрозой терроризма, особенно в цифровую эпоху. Использование ИКТ террористами - это явный вызов международному миру и безопасности, и это не уголовная тема, это политическая тема", - заявил Крутских, выступая в Минске на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов.

По словам спецпредставителя российского президента, подобные действия создают угрозу нарушению суверенитета государств и вмешательству во внутренние дела. Крутских обратил внимание, что активность вредоносного программного обеспечения стала угрожать существованию и успешному функционированию целых секторов экономики, всему экономическому прогрессу человечества.

"Заложником этой проблемы стал и искусственный интеллект. Наибольшая опасность заключается в том, что инциденты в онлайн-пространстве могут привести к полномасштабному конфликту, прямо скажу - к войне, которая подведет итог человечеству, в офлайн среде", - заявил Крутских.

Он добавил, что угрозы и масштабы террористических акций с помощью новых кибертехнологий становятся "действительно глобальными и могут произойти в любой момент".