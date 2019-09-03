В ЛНР зафиксировали прибытие в Донбасс украинских журналистов

Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прбыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений

ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие журналистов украинских СМИ на позиции силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

"В район расположения 1-го механизированного батальона 72 бригады (ВС Украины, - ред.) отмечено прибытие журналистов подконтрольных штабу операции Объединенных сил (ООС) украинских телеканалов "ICTV" и "1+1" с целью подготовки постановочного видеорепортажа об обстрелах позиций 72 бригады со стороны ЛНР", - рассказал Филипоненко.