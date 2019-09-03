Суд приговорил к колонии второго участника незаконной акции в Москве

Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы вынес второй приговор по делу о несанкционированной акции 27 июля.

Как передает корреспондент РИА Новости, два года колонии общего режима получил Данила Беглец. Ранее к трем годам приговорили Ивана Подкопаева за то, что он распылил газ из баллончика в лица полицейских.

По данным следствия, в ходе несогласованной акции 27 июля Беглец схватил за запястье прапорщика полиции и одернул в сторону, чтобы помешать задержанию другого участника акции. Следствие посчитало, что подсудимый причинил представителю власти физическую боль.

Дело по просьбе Беглеца рассматривалось в особом порядке и при полном признании вины.

Гособвинитель указал на смягчающие обстоятельства — мужчину впервые привлекли к уголовной ответственности, он не состоит на учетах, имеет работу и положительно характеризуется.

В свою очередь, обвиняемый сообщил суду, что на его иждивении находятся двое детей, один из которых родился в 2019 году, гражданская жена и пожилая мать.

В суде Беглец заявил, что хочет извиниться и возместить моральный ущерб полицейскому.

Пострадавший на заседании не присутствовал, уведомив суд, что занят на службе.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.

За нарушения в общей сложности задержаны около 1,7 тысячи человек, возбуждены уголовные дела.

По различным делам проходили 15 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец, Валерий Костенок, Эдуард Малышевский и Никита Чирцов.

Однако позже в СК заявили, что с Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Васильева обвинения сняты.

Также ведомство попросило отпустить под домашний арест Жукова и Фомина.

Адвокат Жукова Леонид Соловьев позднее сообщил РИА Новости, что следователи предъявили его клиенту новое обвинение в призывах к экстремизму. Юрист уточнил, что следствие нашло состав преступления в четырех роликах Жукова на YouTube.