Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T16:01Z
https://ria.ru/20190903/1558207451.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155820/84/1558208457_0:460:2823:2048_1036x0_80_0_0_4c63e96fce84d4c9604345114b115770.jpg
РИА Новости

Суд приговорил к колонии второго участника незаконной акции в Москве

14:12 03.09.2019 (обновлено: 16:01 03.09.2019)
30436
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы вынес второй приговор по делу о несанкционированной акции 27 июля.
Как передает корреспондент РИА Новости, два года колонии общего режима получил Данила Беглец. Ранее к трем годам приговорили Ивана Подкопаева за то, что он распылил газ из баллончика в лица полицейских.
Участники несанкционированной акции в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую Думу. 31 августа 2019
Вчера, 13:40Радио
СК снял обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках
По данным следствия, в ходе несогласованной акции 27 июля Беглец схватил за запястье прапорщика полиции и одернул в сторону, чтобы помешать задержанию другого участника акции. Следствие посчитало, что подсудимый причинил представителю власти физическую боль.
Дело по просьбе Беглеца рассматривалось в особом порядке и при полном признании вины.
Гособвинитель указал на смягчающие обстоятельства — мужчину впервые привлекли к уголовной ответственности, он не состоит на учетах, имеет работу и положительно характеризуется.
В свою очередь, обвиняемый сообщил суду, что на его иждивении находятся двое детей, один из которых родился в 2019 году, гражданская жена и пожилая мать.
В суде Беглец заявил, что хочет извиниться и возместить моральный ущерб полицейскому.
Пострадавший на заседании не присутствовал, уведомив суд, что занят на службе.
Иван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля
Вчера, 12:46РИА Новости
Обвиняемый в насилии над полицейским на беспорядках в Москве признал вину
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.
За нарушения в общей сложности задержаны около 1,7 тысячи человек, возбуждены уголовные дела.
По различным делам проходили 15 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец, Валерий Костенок, Эдуард Малышевский и Никита Чирцов.
Однако позже в СК заявили, что с Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Васильева обвинения сняты.
Кадр из видео Следственного комитета о массовых беспорядках в Москве
30 августа, 11:21РИА Новости
СК выпустил спецрепортаж о протестах в Москве
Также ведомство попросило отпустить под домашний арест Жукова и Фомина.
Адвокат Жукова Леонид Соловьев позднее сообщил РИА Новости, что следователи предъявили его клиенту новое обвинение в призывах к экстремизму. Юрист уточнил, что следствие нашло состав преступления в четырех роликах Жукова на YouTube.
Обвинение в массовых беспорядках остается в силе, добавил Соловьев.
4721581755438
Обсудить 82
МоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Взял за руку и причинил боль. Это жестоко)) В следующий раз - посмотрел - причинил моральные и нравственные страдания))
3 сентября, 15:19
Yan Zhuravlev
131681911571
Зато Навальный, как всегда отделался 15 сутками. А хомячки должны сидеть, в этом и отличие профессиональных революционеров от любителей.
3 сентября, 14:34
zastan76
66901213
Рекомендуем
Вера Бегун и ее сожитель Станислав Бердников в суде
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
РИА
Новости
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Суд вынес первый приговор по делу о массовых беспорядках в Москве
Национальный Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в Москве
Восьмилетнюю девочку, пропавшую в Липецкой области, нашли живой в Москве
Самолет СУ-25УБ
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ
Лента
новостей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Блогер Владислав Синица в суде. 3 сентября 2019
Суд признал Синицу виновным в экстремизме после угроз детям силовиков
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941—1945)
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Посольство России осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией
Самолет в аэропорту Шереметьево
В Шереметьево столкнулись два самолета
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Телеведущий Владимир Познер читает свою книгу Прощание с иллюзиями в рамках Dewar's чтений.
Познер назвал советского человека "своего рода уродом"
Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019
СК снял обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
Блогер Владислав Синица во время заседания Пресненского суда Москвы
Блогера Синицу приговорили к пяти годам за угрозы детям силовиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
09:46В ДНР обвинили ВСУ в гибели двух человек из-за обстрела
09:45На базе военного броневика "Тайфун" могут создать гражданский автомобиль
Лента новостейМолния