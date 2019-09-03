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РИА Новости
Липецкая область

В Липецке после реконструкции открыли центральный городской парк

14:09 03.09.2019
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© Fotolia / Mikhail MarkovskiyКомсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
ЛИПЕЦК, 3 сен – РИА Новости. После масштабной реконструкции, на которую были направлены 127 миллионов рублей, в Липецке открыли для посетителей центральный городской парк "Быханов сад", сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе администрации Липецкой области.
"Быханов сад — парк здоровья" - такая концепция была выбрана в результате общественных обсуждений. Разработчики проекта – дизайнеры и архитекторы из Казани, - учли все пожелания горожан.
В результате реконструкции в парке появились четыре досуговые зоны: активного отдыха и спорта, для семейного времяпрепровождения, зона релакса и экологического просвещения. Прогулочные зоны теперь освещают 250 энергосберегающих светильников. Поставлены более ста лавок, выполненных из дерева и тёмного металла, которые гармонично вписылись в концепцию парка-сада.
На месте старой танцплощадки теперь возвышается амфитеатр. В спортивной зоне расположились три теннисных корта со специальным покрытием. Множество детских площадок, оборудованных игровыми комплексами и качелями. Всего в рамках проекта обновлены более 20 тысяч квадратных метров тротуаров, дорожек и площадок. Кроме этого, в парке появились более двувхсот малых архитектурных форм и памятник основателю парка — известному липецкому садоводу Василию Быханову.
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"Это результат совместной работы. Много думали, советовались с жителями, где какой объект расположить. Я вижу, как много людей приходит с детьми в парк и как им здесь все нравится. Спасибо всем, кто причастен к реализации его концепции, - за инициативу, настойчивость, постоянный контроль за ходом строительства", - сказал на церемонии открытия парка Артамонов.
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