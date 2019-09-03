В Сирии один человек погиб в результате взрыва мотоцикла, сообщил источник

АНТАКЬЯ, 3 сен - РИА Новости. По меньшей мере один человек погибли, 11 получили ранения в результате взрыва мотоцикла около города Аазаз на севере провинции Алеппо на северо-западе Сирии, заявил РИА Новости местный источник.
"В (результате - ред.) взрыва мотоцикла один человек погиб, 11 пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии", - сообщил собеседник агентства.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
ضحايا بانفجار دراجةٍ "ملغّمة" وسط مدينة اعزاز شماليّ حلب https://t.co/j8uS4j9Z0c pic.twitter.com/JsKU8F8ZCs— موقع الحل الاخباري (@7alpress) September 3, 2019