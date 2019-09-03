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РИА Новости
Война в Сирии
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В Сирии один человек погиб в результате взрыва мотоцикла, сообщил источник

14:09 03.09.2019 (обновлено: 14:54 03.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМашины "Скорой помощи"
Машины Скорой помощи
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Машины "Скорой помощи" . Архивное фото
АНТАКЬЯ, 3 сен - РИА Новости. По меньшей мере один человек погибли, 11 получили ранения в результате взрыва мотоцикла около города Аазаз на севере провинции Алеппо на северо-западе Сирии, заявил РИА Новости местный источник.
"В (результате - ред.) взрыва мотоцикла один человек погиб, 11 пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии", - сообщил собеседник агентства.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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