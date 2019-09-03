Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T14:06Z
https://ria.ru/20190903/1558207193.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152761/75/1527617599_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9a1c62ef3ee9244510f6a3b3439a048a.jpg
РИА Новости

В ЛНР у мужчины изъяли арсенал оружия и около трех тысяч патронов

14:06 03.09.2019
845
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкПатроны
Патроны
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Патроны. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Сотрудники генеральной прокуратуры и МВД самопровозглашенной Луганской народной республики изъяли у жителя Стаханова арсенал оружия и около 3 тысяч патронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР.
"Сотрудниками генеральной прокуратуры ЛНР совместно с сотрудниками МВД ЛНР при проведении обыска частного домовладения у 37-летнего жителя города Стаханова обнаружено и изъято оружие и патроны различного калибра", - сообщили в ведомстве.
По данным Генпрокуратуры, в числе прочего у жителя ЛНР был изъят автомат Калашникова, подствольный гранатомет, пистолет кустарного производства, гранаты и 2 963 патрона.
"Изъятое будет направлено в экспертно-криминалистический центр МВД ЛНР для проведения экспертизы", - сообщили в Генпрокуратуре.
Патроны. Архивное фото.
30 октября 2018, 13:19РИА Новости
В ДНР у жителя Иловайска изъяли более пяти тысяч боеприпасов
510300
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРМВД ЛНРЛНРЛуганская Народная РеспубликаГенеральная прокуратура РФЛуганскВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прбыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
В ЛНР зафиксировали прибытие в Донбасс украинских журналистов
РИА
Новости
Певец Александр Розенбаум
Продюсер Розенбаума рассказала о состоянии певца после операции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Работы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП Станица Луганская в Донбассе сотрудниками МЧС ЛНР
В ЛНР назвали провокацией вывешивание украинских флагов в нейтральной зоне
Лента
новостей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Раз конфликт в Донбассе не прекращен, "это кому-то надо", считает Лукашенко
Украинские военные с беспилотным летательным аппаратом на Яворивском полигоне во Львовской области. 11 сентября 2018
В ДНР потребовали прекратить применение Киевом беспилотников в Донбассе
Самолет СУ-25УБ
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинского политолога выгнали из студии "России 1"
Газовый вентиль
В Сирии заработало газовое месторождение, вышедшее из строя в 2011 году
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
В "Батькивщине" сообщили, что в семье Тимошенко случилось горе
Певец Александр Розенбаум во время выступления
Продюсер Розенбаума рассказала о перенесенной певцом операции
Представители наблюдательной группы СЦКК Горловка собирают осколки от снарядов в поселке Горловка Донецкой области. Архивное фото
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки зажигательными боеприпасами
Машины Скорой помощи
В Сирии один человек погиб в результате взрыва мотоцикла, сообщил источник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
09:46В ДНР обвинили ВСУ в гибели двух человек из-за обстрела
09:45На базе военного броневика "Тайфун" могут создать гражданский автомобиль
Лента новостейМолния