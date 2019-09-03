В ЛНР у мужчины изъяли арсенал оружия и около трех тысяч патронов

ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Сотрудники генеральной прокуратуры и МВД самопровозглашенной Луганской народной республики изъяли у жителя Стаханова арсенал оружия и около 3 тысяч патронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР.

"Сотрудниками генеральной прокуратуры ЛНР совместно с сотрудниками МВД ЛНР при проведении обыска частного домовладения у 37-летнего жителя города Стаханова обнаружено и изъято оружие и патроны различного калибра", - сообщили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, в числе прочего у жителя ЛНР был изъят автомат Калашникова, подствольный гранатомет, пистолет кустарного производства, гранаты и 2 963 патрона.