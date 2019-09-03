В Череповце открыли новую школу, равных которой на Вологодчине пока нет

ВОЛОГДА, 3 сен – РИА Новости. Самая крупная в Вологодской области по числу учеников среднеобразовательная школа открылась в Череповце, сообщает пресс-служба правительства региона.

Здание рассчитано почти на две тысячи учеников. В первый класс пришли 400 человек, для которых сформированы 13 первых классов.

"Эта школа стала пятой, построенной за последние три года в области. Сумма, потраченная на ее строительство и оборудование, с учетом федеральной субсидии в 650 миллионов рублей составила 1,2 миллиарда рублей. Это не просто школа, а образовательный, научный и культурный центр, равных которому область еще не строила", - приводит пресс-служба слова губернатора области Олега Кувшинникова.

Глава региона также анонсировал строительство еще двух крупных школ, аналогичных открывшейся: в Череповце на полторы тысячи мест и в Вологде - на тысячу мест. Их строительство начнется в 2020 году, а открытие намечено на 1 сентября 2021 года.