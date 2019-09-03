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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

Темрезов: в новом учебном году в КЧР открылись 19 центров "Точка роста"

14:00 03.09.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава республики и полпред президента в СКФО Александр Матовников в одном из центров "Точка роста" в поселке Майский Прикубанского района КЧР
Глава республики и полпред президента в СКФО Александр Матовников в одном из центров Точка роста в поселке Майский Прикубанского района КЧР
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 3 сен - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии к началу учебного года открылось 19 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", сообщил на своей странице в сети Инстаграм глава республики Рашид Темрезов.
Глава республики и полпред президента в СКФО Александр Матовников накануне посетили один из центров "Точка роста", открытый в поселке Майский Прикубанского района КЧР.
Открытие таких центров на территории 10 муниципальных районов КЧР стало возможным в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".
"Реализация проекта до 2024 года позволит нам обновить материально-техническую базу сельских школ, повысить квалификацию педагогов, внедрить новые проектные подходы в обучении, привить современные компетенции и навыки у детей по таким предметам как "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности"", - сообщил глава республики.
В молодежном поселке Карачаево-Черкесии открылся дом культуры
16 августа, 17:02Карачаево-Черкесская республика
Темрезов: в "молодежном" поселке Карачаево-Черкесии открылся дом культуры
Во время визита в центр, открытый в поселке Майский на базе средней школы, Темрезов предложил для расширения спектра дополнительного образования высадить на территории школы мини-сад интенсивного типа, в котором дети будут познавать азы садоводства.
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Карачаево-Черкесская республикаРашид Темрезов
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