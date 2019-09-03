Темрезов: в новом учебном году в КЧР открылись 19 центров "Точка роста"

Глава республики и полпред президента в СКФО Александр Матовников в одном из центров "Точка роста" в поселке Майский Прикубанского района КЧР

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Глава республики и полпред президента в СКФО Александр Матовников в одном из центров "Точка роста" в поселке Майский Прикубанского района КЧР

ЧЕРКЕССК, 3 сен - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии к началу учебного года открылось 19 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", сообщил на своей странице в сети Инстаграм глава республики Рашид Темрезов.

Глава республики и полпред президента в СКФО Александр Матовников накануне посетили один из центров "Точка роста", открытый в поселке Майский Прикубанского района КЧР.

Открытие таких центров на территории 10 муниципальных районов КЧР стало возможным в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".

"Реализация проекта до 2024 года позволит нам обновить материально-техническую базу сельских школ, повысить квалификацию педагогов, внедрить новые проектные подходы в обучении, привить современные компетенции и навыки у детей по таким предметам как "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности"", - сообщил глава республики.