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РИА Новости

В Германии семья заболела листериозом из-за привезенного из Испании рулета

13:58 03.09.2019
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© AP Photo / dpa,Uwe AnspachСкорая помощь в Германии
Скорая помощь в Германии
© AP Photo / dpa,Uwe Anspach
Скорая помощь в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Шесть жителей Германии заразились листериозом после потребления мясных деликатесов, которыми их угостил турист из испанской Севильи, передает агентство EFE.
Общенациональная санитарная тревога в связи со вспышкой листериоза в автономном сообществе Андалусия была объявлена в стране 20 августа. В общей сложности на территории Испании были подтверждены более 200 случаев заражения. Как было установлено, источником распространения инфекции являлся мясной рулет марки La Mecha производства севильской компании Magrudis.
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Житель Севильи Симеон Гальего сообщил агентству, что купил местный рулет и 21 августа в качестве гастрономического сувенира привез его в город Лар (земля Баден-Вюртемберг), где живет его подруга Каролина с семьей.
Через несколько дней после семейного ужина с рулетом у его участников появились симптомы листериоза. Заболевание протекало в легкой форме, и больные вскоре поправились, хотя Каролине пришлось лечиться на несколько дней дольше остальных.
Как следует из рассказа молодого человека, он приобрел рулет еще до того, как 14 августа эта марка была изъята из продажи в Испании.
В конце августа сообщалось, что стал первым иностранцем, пострадавшим от вспышки листериоза в Испании, стал британский турист.
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