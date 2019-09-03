В США подросток сознался в убийстве пятерых членов семьи

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток сознался в убийстве всей своей семьи из пяти человек в штате Алабама в США, говорится в сообщении офиса шерифа округа Лаймстоун в Twitter.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в городе Элкмонт. В результате стрельбы трое человек скончались на месте, двое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Позднее полиция сообщила об их смерти.
"Четырнадцатилетнего подростка допросили, и он сознался в том, что застрелил всех пятерых членов своей семьи в доме", - говорится в сообщении офиса шерифа.
Как уточняется, молодой человек "сотрудничает со следствием в вопросе поиска оружия - пистолета калибром девять миллиметров, который, по его словам, он выбросил неподалеку".