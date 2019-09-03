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РИА Новости

В США подросток сознался в убийстве пятерых членов семьи

13:53 03.09.2019 (обновлено: 16:58 03.09.2019)
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© AP Photo / David DermerПолицейские
Полицейские
© AP Photo / David Dermer
Полицейские. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток сознался в убийстве всей своей семьи из пяти человек в штате Алабама в США, говорится в сообщении офиса шерифа округа Лаймстоун в Twitter.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в городе Элкмонт. В результате стрельбы трое человек скончались на месте, двое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Позднее полиция сообщила об их смерти.
"Четырнадцатилетнего подростка допросили, и он сознался в том, что застрелил всех пятерых членов своей семьи в доме", - говорится в сообщении офиса шерифа.
Как уточняется, молодой человек "сотрудничает со следствием в вопросе поиска оружия - пистолета калибром девять миллиметров, который, по его словам, он выбросил неподалеку".
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