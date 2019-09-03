В Лондоне объявили шортлист Букеровской премии

ЛОНДОН, 3 сен – РИА Новости, Мария Табак. Романы Салмана Рушди и Маргарет Этвуд включены в объявленный во вторник шортлист престижной Букеровской премии (Man Booker Prize).

В список финалистов премии вошли роман The Testaments канадской писательницы и лауреата Букера 2000 года Этвуд, являющийся продолжением нашумевшей книги "Рассказ служанки", и Quichotte британо-индийского писателя Рушди, обыгрывающий сюжет "Дон Кихота". Рушди был лауреатом Букера в 1981 году, также он является обладателем "Букера Букеров (1993) за лучший роман за 25 лет присуждения Букеровской премии, и обладателем "Лучшего из Букеров" (2008), присужденного за лучший роман за 40 лет существования премии. Все эти премии Рушди получил за роман "Дети полуночи". Другие романы Рушди номинировались на премию.

Бороться за премию с романами Этвуд и Рушди будут произведения американо-британской писательницы Люси Эллман (Ducks, Newburyport), британки Бернардин Эваристо (Girl, Woman, Other), британо-турецкой писательницы Элиф Шафак (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World) и нигерийца Чигози Обиома (An Orchestra of Minorities).

Букеровская премия "родилась" в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы лауреатами премии становились Айрис Мердок, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг.

Финалисты премии получат по 2,5 тысячи фунтов стерлингов, их книги также будут изданы специальным тиражом. Церемония награждения победителя, который получит еще 50 тысяч фунтов, состоится 14 октября в Гилдхолле – церемониальной ратуше лондонского Сити.