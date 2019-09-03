Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T13:41Z
https://ria.ru/20190903/1558205308.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/15283/81/152838173_0:43:425:282_1036x0_80_0_0_fc46bcfae82141be2a96c19855031857.jpg
РИА Новости
Культура

В Лондоне объявили шортлист Букеровской премии

13:41 03.09.2019
374
© www.ru.wikipedia.orgСалман Рушди
Салман Рушди
© www.ru.wikipedia.org
Салман Рушди. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 сен – РИА Новости, Мария Табак. Романы Салмана Рушди и Маргарет Этвуд включены в объявленный во вторник шортлист престижной Букеровской премии (Man Booker Prize).
В список финалистов премии вошли роман The Testaments канадской писательницы и лауреата Букера 2000 года Этвуд, являющийся продолжением нашумевшей книги "Рассказ служанки", и Quichotte британо-индийского писателя Рушди, обыгрывающий сюжет "Дон Кихота". Рушди был лауреатом Букера в 1981 году, также он является обладателем "Букера Букеров (1993) за лучший роман за 25 лет присуждения Букеровской премии, и обладателем "Лучшего из Букеров" (2008), присужденного за лучший роман за 40 лет существования премии. Все эти премии Рушди получил за роман "Дети полуночи". Другие романы Рушди номинировались на премию.
Писатель Гузель Яхина на церемонии вручения Национальной литературной премии Большая книга в Москв
1 июля, 17:09Культура
Романы из шорт-листа "Большой книги" бесплатно выложили в Интернете
Бороться за премию с романами Этвуд и Рушди будут произведения американо-британской писательницы Люси Эллман (Ducks, Newburyport), британки Бернардин Эваристо (Girl, Woman, Other), британо-турецкой писательницы Элиф Шафак (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World) и нигерийца Чигози Обиома (An Orchestra of Minorities).
Букеровская премия "родилась" в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.
Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы лауреатами премии становились Айрис Мердок, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг.
Финалисты премии получат по 2,5 тысячи фунтов стерлингов, их книги также будут изданы специальным тиражом. Церемония награждения победителя, который получит еще 50 тысяч фунтов, состоится 14 октября в Гилдхолле – церемониальной ратуше лондонского Сити.
Лауреатом Букера-2018 была британская писательница Анна Бернс.
302000
Обсудить 0
КультураКадзуо ИсигуроСалман РушдиСодружествоБукеровская премияВеликобританияИрландияЛондон
Рекомендуем
Чай
В России введут нацстандарты на холодный чай и кофе
РИА
Новости
Люди возлагают цветы к монументу В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве в День солидарности в борьбе с терроризмом
День солидарности в борьбе с терроризмом
Опоры ЛЭП в виде якорей в Калининграде
Потребление электроэнергии в России в январе-августе снизилось на 0,2%
Полиция
Выпускница медвуза в Кемерово убила преподавателя из-за денег
Лента
новостей
Летно-тактические учения на Су-25СМ3
Аварии и катастрофы военных самолетов в России в 2016-2019 годах
Актриса Зинаида Славина
Умерла актриса Зинаида Славина
Граффити, приписываемое британскому стрит-арт художнику Бэнкси, в Париже
В Париже украли работу Бэнкси
Машина турецкой скорой помощи
Умерла россиянка, впавшая в кому в Турции, пишут СМИ
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
На территории кампуса ДВФУ на острове Русский в преддверии V Восточного экономического форума
Восточный экономический форум
Водовзводная башня Московского Кремля
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Полицейские
В США подросток сознался в убийстве пятерых членов семьи
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук прокомментировал ограничение права депутатов Рады
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прбыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
В ЛНР зафиксировали прибытие в Донбасс украинских журналистов
Нина Ургант
Биография Нины Ургант
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
09:46В ДНР обвинили ВСУ в гибели двух человек из-за обстрела
Лента новостейМолния