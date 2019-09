В Лондоне объявили шортлист Букеровской премии

Бороться за премию с романами Этвуд и Рушди будут произведения американо-британской писательницы Люси Эллман (Ducks, Newburyport), британки Бернардин Эваристо (Girl, Woman, Other), британо-турецкой писательницы Элиф Шафак (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World) и нигерийца Чигози Обиома (An Orchestra of Minorities).