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РИА Новости

Медведчук прокомментировал ограничение права депутатов Рады

13:39 03.09.2019 (обновлено: 16:57 03.09.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук . Архивное фото
КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Расширение полномочий президента Украины Владимира Зеленского в части назначения глав Госбюро расследований и Национального антикоррупционного бюро приведет к дисбалансу власти и "авторитаризму", заявил во вторник глава политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктор Медведчук.
Ранее Зеленский подал в Верховную раду Украины законопроект, которым предлагает закрепить за собой полномочия по назначению руководителей Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований.
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
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"Это необоснованное расширение полномочий президента. Это приведет к дисбалансу власти. При наличии подобных действий, если они продолжатся, это путь авторитаризма", - заявил Медведчук журналистам в парламенте, трансляцию вел телеканал "112.Украина".
Он подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - за жизнь" считает, что это не может быть предметом для изменений в Конституции, будем ее отстаивать".
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