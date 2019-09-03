Медведчук прокомментировал ограничение права депутатов Рады

КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Расширение полномочий президента Украины Владимира Зеленского в части назначения глав Госбюро расследований и Национального антикоррупционного бюро приведет к дисбалансу власти и "авторитаризму", заявил во вторник глава политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктор Медведчук.

Ранее Зеленский подал в Верховную раду Украины законопроект, которым предлагает закрепить за собой полномочия по назначению руководителей Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований.

Он подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - за жизнь" считает, что это не может быть предметом для изменений в Конституции, будем ее отстаивать".