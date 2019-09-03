СК завел дело после исчезновения восьмилетней девочки под Липецком

ВОРОНЕЖ, 3 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения восьмилетней девочки, которая утром в понедельник пропала в Липецкой области, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.

Девочка 2011 года рождения проживала в селе Паниковец Елецкого района области. как ранее сообщало следствие, 2 сентября 2019 года около 06.30 мск она ушла из своего дома, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

"По факту безвестного исчезновения малолетнего ребёнка по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.

Следствие отмечает, что дело возбуждено "в целях выяснения обстоятельств пропажи ребёнка и обеспечения полного комплекса мер, направленных на установление всех обстоятельств случившегося". Выясняются обстоятельства пропажи исчезновения школьницы, условия ее жизни и воспитания.

Как информирует издание GOROD48, служебная собака взяла след ребенка у ее дома и довела поисковиков до лесополосы. Предположительно, девочка может быть в лесу в окрестностях села, где она живет вместе с матерью. По данным издания, семья переехала в Липецкую область из Белоруссии.