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РИА Новости

СК завел дело после исчезновения восьмилетней девочки под Липецком

13:28 03.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения восьмилетней девочки, которая утром в понедельник пропала в Липецкой области, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.
Девочка 2011 года рождения проживала в селе Паниковец Елецкого района области. как ранее сообщало следствие, 2 сентября 2019 года около 06.30 мск она ушла из своего дома, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.
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"По факту безвестного исчезновения малолетнего ребёнка по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
Следствие отмечает, что дело возбуждено "в целях выяснения обстоятельств пропажи ребёнка и обеспечения полного комплекса мер, направленных на установление всех обстоятельств случившегося". Выясняются обстоятельства пропажи исчезновения школьницы, условия ее жизни и воспитания.
Как информирует издание GOROD48, служебная собака взяла след ребенка у ее дома и довела поисковиков до лесополосы. Предположительно, девочка может быть в лесу в окрестностях села, где она живет вместе с матерью. По данным издания, семья переехала в Липецкую область из Белоруссии.
Издание сообщает, что первыми отсутствие ребенка заметили учителя школы, когда девочка не пришла на торжественную линейку. Педагоги пришли к ней домой, и мать им сказала, что "заметила исчезновение дочери рано утром, когда встала кормить скотину".
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