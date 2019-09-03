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РИА Новости
Восточный экономический форум

Представитель главы Индонезии рассказал о предстоящем визите Путина

13:20 03.09.2019
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© Depositphotos / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия
© Depositphotos / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Индонезию даст возможность обсудить многие темы и подтвердит готовность двух стран "работать рука об руку", заявил РИА Новости спецпредставитель президента южноазиатской республики по вопросам межконфессионального и межцивилизационного диалога и сотрудничества Шьяфик Мугхни.
Ранее сообщалось, что визит Путина в Индонезию подтвержден, Джакарта работает над согласованием даты и надеется провести его не позднее начала 2020 года.
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Мугхни сообщил, что точной даты визита пока нет. "Я надеюсь, в ближайшее время этот вопрос прояснится", - сказал он.
"Очень важно укреплять отношения и сотрудничество между Россией и Индонезией. Визит (президента РФ в Индонезию) даст возможность обсудить многие темы - в сфере экономики, образования, культуры и в целом по укреплению отношений", - заявил Мугхни.
По его словам, визит Путина "символизирует взаимодействие двух стран и готовность работать рука об руку, развивать наши страны, сохранять взаимный интерес, а также поможет решить проблемы в разных странах".
Он также добавил, что участие делегации Индонезии в предстоящем Восточном экономическом форуме "поможет развить сотрудничество двух стран в сфере экономики и усилит экономический взаимный интерес".
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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Восточный экономический форумВладимир ПутинРоссияИндонезияВ мире
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