Представитель главы Индонезии рассказал о предстоящем визите Путина

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Индонезию даст возможность обсудить многие темы и подтвердит готовность двух стран "работать рука об руку", заявил РИА Новости спецпредставитель президента южноазиатской республики по вопросам межконфессионального и межцивилизационного диалога и сотрудничества Шьяфик Мугхни.

Ранее сообщалось, что визит Путина в Индонезию подтвержден, Джакарта работает над согласованием даты и надеется провести его не позднее начала 2020 года.

Мугхни сообщил, что точной даты визита пока нет. "Я надеюсь, в ближайшее время этот вопрос прояснится", - сказал он.

"Очень важно укреплять отношения и сотрудничество между Россией и Индонезией. Визит (президента РФ в Индонезию) даст возможность обсудить многие темы - в сфере экономики, образования, культуры и в целом по укреплению отношений", - заявил Мугхни.

По его словам, визит Путина "символизирует взаимодействие двух стран и готовность работать рука об руку, развивать наши страны, сохранять взаимный интерес, а также поможет решить проблемы в разных странах".

Он также добавил, что участие делегации Индонезии в предстоящем Восточном экономическом форуме "поможет развить сотрудничество двух стран в сфере экономики и усилит экономический взаимный интерес".