Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T13:14Z
https://ria.ru/20190903/1558203624.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155772/06/1557720635_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_8235cade705e1d27850c5070674d8945.jpg
РИА Новости

Житель Уфы пострадал при взрыве самогонного аппарата в жилом доме

13:14 03.09.2019
1573
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
УФА, 3 сен – РИА Новости. Медики осматривают жителя Уфы, пострадавшего в результате хлопка в квартире, по предварительным данным причиной хлопка стал сломанный самогонный аппарат, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.
По данным ведомства, сообщение о хлопке на третьем этаже жилого дома по улице Пинского, дом 8 поступило спасателям от очевидцев в 13.46 (11.46 мск). На место немедленно были направлены экстренные службы города.
"По предварительной информации, причиной хлопка стал выход из строя самогонного аппарата. В результате происшествия один человек пострадал, сейчас его осматривают медицинские работники, в помещении выбило окно", - сообщает управление.
Отмечается, что сотрудники газовой службы осмотрели газовое оборудование в квартире, установили на нем заглушку, утечки газа не обнаружили.
В Челябинске квартира на улице Гагарина разгорелась из-за самогонного аппарата. 19 марта 2019
19 марта, 10:22РИА Недвижимость
В Челябинске квартира сгорела из-за разгерметизации самогонного аппарата
065400
Обсудить 0
УфаПроисшествия
Рекомендуем
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
РИА
Новости
Вывеска Сбербанка
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
Полиция
В Татарстане убили подростка после конфликта с местным жителем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Лента
новостей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Самозарядный пистолет Удав,
В России разработали модульный глушитель для стрелкового оружия
Школьные рюкзаки
В Сочи открыли классическую гимназию с раздельным обучением и письмом пером
Эмблема в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ)
Лига арабских государств проводит экстренное заседание для поддержки БАПОР
Улица Киева
Новое правительство Украины переименовало четыре министерства
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании о мерах по ликвидации последствий наводнения
Левченко прокомментировал ситуацию с чиновницей после жалоб тулунцев Путину
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Томской области главу отделения Сбербанка похитили из-за долгов
Машина Следственного комитета РФ
Чиновницу и энергетиков будут судить после пожара в центре Ростова-на-Дону
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
В Раде прокомментировали принятие закона об отмене неприкосновенности
Полиция
СМИ: в Москве мужчина попытался изнасиловать четырех женщин за два часа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
Лента новостейМолния