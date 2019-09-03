Житель Уфы пострадал при взрыве самогонного аппарата в жилом доме

УФА, 3 сен – РИА Новости. Медики осматривают жителя Уфы, пострадавшего в результате хлопка в квартире, по предварительным данным причиной хлопка стал сломанный самогонный аппарат, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы.

По данным ведомства, сообщение о хлопке на третьем этаже жилого дома по улице Пинского, дом 8 поступило спасателям от очевидцев в 13.46 (11.46 мск). На место немедленно были направлены экстренные службы города.

"По предварительной информации, причиной хлопка стал выход из строя самогонного аппарата. В результате происшествия один человек пострадал, сейчас его осматривают медицинские работники, в помещении выбило окно", - сообщает управление.