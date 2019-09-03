Потерявшаяся 20 лет назад девушка рассказала о встрече с родными родителями

Юля, потерявшаяся 20 лет назад в электричке "Минск - Осиповичи", с родителями и другом, разыскавшим их

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен — РИА Новости, Екатерина Абрамова. Четырехлетняя Юлия Моисеенко, жившая в небольшой деревне в Белоруссии, в 1999 году увязалась за своим папой, который поехал на электричке продавать картошку, и потерялась. Долгих 20 лет родители искали дочь, но недавно она связалась с ними сама — девушка рассказала РИА Новости о своей жизни после того, как ее нашли в Рязани, встрече с родной семьей и о том, что не жалеет о прошлом.

Говорят, цыгане украли

По данным МВД Белоруссии, девочка потерялась в четырехлетнем возрасте в 1999 году в поезде Минск — Осиповичи. Ее искали в поездах, на вокзалах и станциях, через СМИ, однако поиски тогда успехом не увенчались.

"Меня нашли на вокзале в Рязани, я помнила, как зовут маму — Людмила, папу — Виктор, помнила маленького брата и старшую сестру. Но не назвала место, где живу, и свою фамилию. Проблема была в том, что белорусская милиция искала меня только в Белоруссии, а в России не было информации о пропавшей девочке. Поэтому меня не нашли", — рассказала девушка.

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По ее словам, потом она оказалась в распределительном центре, откуда могла бы отправиться в детский дом, но попала в семью, стала Юлией Алпатовой, отчество оставили по отцу — Викторовна.

Девушка говорит, что сейчас почти ничего не помнит о том, как потерялась и что с ней было.

"Мои родные родители мне рассказали, что я с папой поехала продавать картошку на электричке на рынок, увязалась с ним, хотя он не хотел брать. И там то ли его избили, то ли еще что-то произошло, но когда он очнулся, меня уже рядом не было… Говорят, когда я пропала, поблизости жили цыгане, и в этот же момент они тоже пропали, тоже ушли. Все думают до сих пор, что цыгане меня и украли", — отметила она.

Опекуны рассказывали ей, что в детстве она говорила, как ходила с какими-то людьми по каким-то домам, спала на полу, просила деньги, пряталась от милиции.

"Когда папа обнаружил, что меня нет рядом, у него сразу шок, стресс. Он сразу же поседел. Всю жизнь себя винил, при встрече просил у меня прощения. Я говорю на это, что никто ни в чем не виноват. Сложилось все так, как и должно было случиться. Я ни о чем не жалею. Вообще хорошо, что в живых осталась, что попала я в хорошую семью. Очень благодарна моим опекунам, они со мной намучились, особенно в моем подростковом возрасте. Но они справились", — сказала девушка.

Счастливое детство

"У моих опекунов есть еще два родных сына, мои старшие братья. Очень хорошие ребята, всегда меня защищали, даже когда я дома набезобразничаю, брали вину на себя, вступались за меня. Столько всего было смешного, столько хорошего! Я всегда и в лагеря ездила, и на море. Родители со мной занимались, делали уроки… Я им очень благодарна ", — рассказала собеседница агентства.

Девушка уже успела освоить специальность товароведа, сейчас учится на фармацевта, по ее словам, в этой сфере и намерена работать.

Семья

Отыскать родных родителей Юлии помог ее молодой человек, бизнесмен, общественный активист Илья Крюков. Информацию о пропавшей девочке он нашел в интернете и позвонил в дежурную службу милиции Белоруссии.

ДНК-тесты показали, что Юлия и есть та самая пропавшая девочка. Милиция Белоруссии организовала ей встречу с родными родителями.

"Я, вся в слезах, спрашиваю у мамы: "Мама, как ты отреагируешь на то, что я свяжусь со своими родными родителями, не будешь ли ты переживать, ревновать?" А она отвечает: "Я желаю тебе самого лучшего, если не сделаешь этого, будешь всю жизнь жалеть", — рассказала девушка.

По ее словам, встреча с родителями в Белоруссии прошла очень трогательно, теперь они сами хотят побывать в Рязани. Девушка переписывается с ними, созванивается. Она говорит, что у нее теперь две мамы и два папы.

Сейчас Юля сама мама: у нее есть пятилетняя дочь Кристина от первого брака. "Конечно, я думала, а что было бы, если бы моя дочь потерялась? Не дай бог кому-то пережить это… Дочка не совсем еще понимает происходящее, она виделась с родными бабушкой и дедушкой по видеосвязи. Ее очень впечатлила история, что ее мама потерялась, она не может понять, как такое могло случиться, какие еще цыгане могли украсть маму?" — сказала она.