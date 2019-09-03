Текслер поставил задачу до 1 ноября выбрать нового главу Златоуста

ЧЕЛЯБИНСК, 3 сен – РИА Новости. Нового главу Златоустовского городского округа в Челябинской области вместо ушедшего в отставку Вячеслава Жилина необходимо избрать до 1 ноября, заявил журналистам глава региона Алексей Текслер.

В конце августа Текслер посетил Златоуст, где провел встречу с местными жителями. На встрече, на которой присутствовал и глава города Жилин, люди скандировали в его адрес: "Уходи! Уходи!" Тогда Текслер отмечал, что знал, что в Златоусте много людей недовольны ситуацией в городе. Он предложил вместе с выборами губернатора 8 сентября провести опрос жителей Златоуста на избирательных участках и выяснить, как они относятся к мэру.

В понедельник Текслер сообщил, что Жилин написал заявление об отставке с занимаемой должности. Текслер отмечал, что это решение продиктовано ситуацией, сложившейся в муниципалитете, и соответствует его оценке. Во вторник городское собрание депутатов приняло отставку Жилина.

"Сегодня состоялось заседание депутатов городского собрания, уже официально Жилин сложил полномочия, это зафиксировано решением горсобрания. Также уже назначен временно исполняющий обязанности главы… Основная задача сейчас, чтобы как можно меньше был переходный срок, чтобы максимально быстро был назначен постоянный глава городского округа. Задачу, которую я поставил, – процедуру закончить до 1 ноября", - сказал Текслер.