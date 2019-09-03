Додон собирается встретится с Путиным, чтобы обсудить газовый вопрос

КИШИНЕВ, 3 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что в субботу собирается встретиться с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы принять решение по газовому вопросу.

"В субботу у меня состоится официальная встреча с Владимиром Путиным в Кремле. Предстоит принять окончательное решение по газовому вопросу, чтобы не было повышения тарифа для конечных потребителей", - заявил Додон журналистам.

По его словам, этот вопрос имеет принципиальное значение "в особенности с учетом приближения зимы и нового отопительного сезона".

"Моя задача в качестве президента страны – сделать все для того, чтобы граждане не страдали, чтобы не было повышения тарифов. И я этим очень усердно занимаюсь. Если нужно будет ещё раз поехать с этой целью в Москву – я поеду", - подчеркнул Додон.