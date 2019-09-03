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РИА Новости

Додон собирается встретится с Путиным, чтобы обсудить газовый вопрос

12:46 03.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что в субботу собирается встретиться с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы принять решение по газовому вопросу.
"В субботу у меня состоится официальная встреча с Владимиром Путиным в Кремле. Предстоит принять окончательное решение по газовому вопросу, чтобы не было повышения тарифа для конечных потребителей", - заявил Додон журналистам.
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По его словам, этот вопрос имеет принципиальное значение "в особенности с учетом приближения зимы и нового отопительного сезона".
"Моя задача в качестве президента страны – сделать все для того, чтобы граждане не страдали, чтобы не было повышения тарифов. И я этим очень усердно занимаюсь. Если нужно будет ещё раз поехать с этой целью в Москву – я поеду", - подчеркнул Додон.
Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года. Ранее Додон обсудил ситуацию с поставками газа с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, а также направил российским властям официальную просьбу рассмотреть возможность предоставления республике скидки на газ.
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