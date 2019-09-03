В Татарстане убили подростка после конфликта с местным жителем

"Вечером 2 сентября в городе Набережные Челны на проспекте Мира между компанией местных жителей, прогуливающихся возле ДК "КамАЗ", и 29-летним мужчиной произошел конфликт. В результате последний убежал домой и, вооружившись битой и ножом, вернулся к своим обидчикам. В какой-то момент он подошел к 17-летнему подростку и ударил его ножом в область грудной клетки", - говорится в сообщении.