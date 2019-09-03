В Татарстане убили подростка после конфликта с местным жителем

КАЗАНЬ, 3 сен - РИА Новости. Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства убийства 17-летнего подростка мужчиной в Набережных Челнах, сообщает СУСК РФ по региону.
"Вечером 2 сентября в городе Набережные Челны на проспекте Мира между компанией местных жителей, прогуливающихся возле ДК "КамАЗ", и 29-летним мужчиной произошел конфликт. В результате последний убежал домой и, вооружившись битой и ножом, вернулся к своим обидчикам. В какой-то момент он подошел к 17-летнему подростку и ударил его ножом в область грудной клетки", - говорится в сообщении.
От полученной травмы подросток скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Вину подозреваемый признал частично. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
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