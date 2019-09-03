Учения "Центр-2019" не направлены против других стран, заявил Шойгу

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" не направлены против других стран и под противоборствующей стороной подразумеваются условные государства. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Подчеркну, что "Центр-2019" не направлен против других стран и под противоборствующей стороной подразумеваются условные государства, способствующие распространению терроризма", - сказал глава Минобороны.