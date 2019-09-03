Лукашенко рассказал об опасностях использования интернета террористами

"Но что подразумевается под этим термином? Где граница между свободой общения и самовыражения и бесконтрольным или безнаказанным поведением в мировом цифровом пространстве?" - задался вопросом Лукашенко, заметив, что каждая страна отвечает на эти вопросы самостоятельно. В то же время, на его взгляд, необходима выработка общих для всех участников международного сообщества правил в этой сфере.