Лукашенко рассказал об опасностях использования интернета террористами

МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что большую угрозу безопасности в мире создает использование интернета террористами, и призвал страны сотрудничать в сфере информационной безопасности.
"Большой зоной риска сегодня является глобальная сеть. Угрозы, которые формируются в киберпространстве, имеют транснациональный и скрытый характер", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.
Он отметил, что "уход преступников в "темную сеть" ... затрудняет контроль со стороны государства, частного сектора". "Террористы активно используют социальные сети для пропаганды и вербовки новых сотрудников, цифровые технологии - для финансовой подпитки. Это еще один вызов для глобального контртеррористического фронта", - сказал президент.
Лукашенко отметил, что сейчас отдельные страны озадачены проблемой обеспечения "свободы интернета".
"Но что подразумевается под этим термином? Где граница между свободой общения и самовыражения и бесконтрольным или безнаказанным поведением в мировом цифровом пространстве?" - задался вопросом Лукашенко, заметив, что каждая страна отвечает на эти вопросы самостоятельно. В то же время, на его взгляд, необходима выработка общих для всех участников международного сообщества правил в этой сфере.
В этой связи Лукашенко выступил за формирование новой инициативы - "пояса цифрового добрососедства". По его словам, сделать это можно путем заключения межгосударственных и иных соглашений об обеспечении информационной безопасности с учетом идей цифрового суверенитета и нейтралитета, которые "будут гарантировать невмешательство стран в информационные ресурсы друг друга".