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РИА Новости

Тайфун "Линлин" может принести месячную норму осадков в Приморье

11:56 03.09.2019 (обновлено: 16:58 03.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий АньковАвтомобили на одной из улиц Владивостока после сильных дождей
Автомобили на одной из улиц Владивостока после сильных дождей
© РИА Новости / Виталий Аньков
Автомобили на одной из улиц Владивостока после сильных дождей
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Тайфун "Линлин" может принести месячную норму осадков 7-9 августа в Приморье, где из-за августовских ливней действует режим ЧС, сообщает Примгидромет.
"Синоптики Примгидромета предупреждают о возможном значительном ухудшении погодных условий в Приморском крае в период 7-9 сентября. В этот период на погоду Приморского края предполагается влияние тайфуна "Линлин". На большей территории вероятны сильные (15-45 миллиметров за 12 часов) и очень сильные дожди (более 50 миллиметров за 12 часов) с общим количеством 70-120 миллиметров (до 80-100% нормы за месяц)", - говорится в сообщении.
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Синоптики также добавляют, что дожди вызовут подъемы уровня воды на большинстве рек на 0,8-2 метра, на малых водотоках южной половины края возможны резкие подъемы уровня воды до 3,5 метра. Существует угроза подтопления участков дорог, сельхозугодий, хозяйственных объектов.
Уточненную информацию по прогнозу синоптики обещают опубликовать 6 сентября.
До этого Приморье накрыл тайфун "Кроса". 28 августа на территории Владивостока был введен режим ЧС, который будет действовать до полной ликвидации последствий сильных ливней. По данным Примгидромета август во Владивостоке стал рекордным по количеству выпавших осадков за всю историю наблюдений, за месяц в городе было всего семь солнечных дней, в остальные дни шли дожди.
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