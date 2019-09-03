Тайфун "Линлин" может принести месячную норму осадков в Приморье

Автомобили на одной из улиц Владивостока после сильных дождей

Автомобили на одной из улиц Владивостока после сильных дождей

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Тайфун "Линлин" может принести месячную норму осадков 7-9 августа в Приморье, где из-за августовских ливней действует режим ЧС, сообщает Примгидромет.

"Синоптики Примгидромета предупреждают о возможном значительном ухудшении погодных условий в Приморском крае в период 7-9 сентября. В этот период на погоду Приморского края предполагается влияние тайфуна "Линлин". На большей территории вероятны сильные (15-45 миллиметров за 12 часов) и очень сильные дожди (более 50 миллиметров за 12 часов) с общим количеством 70-120 миллиметров (до 80-100% нормы за месяц)", - говорится в сообщении.

Синоптики также добавляют, что дожди вызовут подъемы уровня воды на большинстве рек на 0,8-2 метра, на малых водотоках южной половины края возможны резкие подъемы уровня воды до 3,5 метра. Существует угроза подтопления участков дорог, сельхозугодий, хозяйственных объектов.

Уточненную информацию по прогнозу синоптики обещают опубликовать 6 сентября.