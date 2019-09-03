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РИА Новости

Россия может принять участие в подписании соглашения между США и талибами

11:55 03.09.2019 (обновлено: 11:56 03.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия может принять участие в подписании соглашения между США и представителями радикального движения "Талибан" Афганистане, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Сначала надо понять, когда будет договоренность, в чем суть будет состоять, и действительно, не исключается, что по настоянию обеих сторон-участниц переговоров Россия будет присутствовать при подписании документа, если и когда он будет согласован", - сказал Моргулов журналистам в рамках ВЭФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ
28 августа, 16:38РИА Новости
Россия готова выступить гарантом договора между США и талибами
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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ВЭФИгорь МоргуловМИД РФТалибанРоссияСШАВ мире
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