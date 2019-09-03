Россия может принять участие в подписании соглашения между США и талибами

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия может принять участие в подписании соглашения между США и представителями радикального движения "Талибан" Афганистане, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Сначала надо понять, когда будет договоренность, в чем суть будет состоять, и действительно, не исключается, что по настоянию обеих сторон-участниц переговоров Россия будет присутствовать при подписании документа, если и когда он будет согласован", - сказал Моргулов журналистам в рамках ВЭФ.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.