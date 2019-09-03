Путин и глава парламента Монголии обсудили значение Победы на Халхин-Голе

Владимир Путин и председатель Великого Государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи в Государственном дворце в Улан-Баторе. 3 сентября 2019

Владимир Путин и председатель Великого Государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи в Государственном дворце в Улан-Баторе. 3 сентября 2019

УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что общие страницы истории РФ и Монголии дают хорошую основу для развития отношений.

"Визит (официальный визит главы российского государства в Улан-Батор) проходит в рамках праздничных торжественных мероприятий, связанных с юбилеем Победы на Халхин-Голе. Это подчеркивает и историческую близость наших народов, и является хорошим поводом для развития отношений в будущем", - сказал Путин на встрече с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром.

Председатель Великого государственного хурала Монголии в ответ процитировал слова великого русского полководца Александра Суворова об искренности и дружбе. По его мнению, присутствие Путина на нынешних торжествах "свидетельствует о том, что руководство России и российский народ придают большое значение дружбе между странами". "Битва на Халхин-Голе - это историческое свидетельство геостратегической, геополитической значимости нашей дружбы", - уверен он.

Беседа проходит на русском языке, без помощи переводчиков. Президент РФ отметил, что Гомбожавын Занданшатар учился в России. "Вы блестяще владеете русским языком, что нам очень приятно", - обратился Путин к председателю Великого государственного хурала Монголии.

Сражение на Халхин-Голе в мае-сентябре 1939 года - ключевое событие в общей истории России и Монголии. Эта победа позволила отстоять суверенитет и территориальную целостность Монголии. Она также имела определяющее влияние на решение Японии не вступать в войну против СССР на стороне фашистской Германии в 1941-1945 годах.