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РИА Новости

Путин и глава парламента Монголии обсудили значение Победы на Халхин-Голе

11:46 03.09.2019 (обновлено: 11:52 03.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и председатель Великого Государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи в Государственном дворце в Улан-Баторе. 3 сентября 2019
Владимир Путин и председатель Великого Государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи в Государственном дворце в Улан-Баторе. 3 сентября 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и председатель Великого Государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи в Государственном дворце в Улан-Баторе. 3 сентября 2019
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что общие страницы истории РФ и Монголии дают хорошую основу для развития отношений.
"Визит (официальный визит главы российского государства в Улан-Батор) проходит в рамках праздничных торжественных мероприятий, связанных с юбилеем Победы на Халхин-Голе. Это подчеркивает и историческую близость наших народов, и является хорошим поводом для развития отношений в будущем", - сказал Путин на встрече с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром.
Председатель Великого государственного хурала Монголии в ответ процитировал слова великого русского полководца Александра Суворова об искренности и дружбе. По его мнению, присутствие Путина на нынешних торжествах "свидетельствует о том, что руководство России и российский народ придают большое значение дружбе между странами". "Битва на Халхин-Голе - это историческое свидетельство геостратегической, геополитической значимости нашей дружбы", - уверен он.
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Беседа проходит на русском языке, без помощи переводчиков. Президент РФ отметил, что Гомбожавын Занданшатар учился в России. "Вы блестяще владеете русским языком, что нам очень приятно", - обратился Путин к председателю Великого государственного хурала Монголии.
Сражение на Халхин-Голе в мае-сентябре 1939 года - ключевое событие в общей истории России и Монголии. Эта победа позволила отстоять суверенитет и территориальную целостность Монголии. Она также имела определяющее влияние на решение Японии не вступать в войну против СССР на стороне фашистской Германии в 1941-1945 годах.
Монголия оказывала помощь СССР в годы Великой Отечественной войны, в том числе поставками продовольствия и одежды и организацией народного сбора средств для постройки танкового и авиационного соединений, а также в ходе боев с Квантунской армией на Дальнем Востоке в августе 1945 года.
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