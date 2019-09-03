В ЛНР обвинили ВСУ в наращивании сил у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Украинские силовики наращивают силы у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили РИА новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"Силовики продолжают нарушать минские договоренности, наращивая военный потенциал в зоне операции (Объединенных сил - ред.)", - заявили в пресс-службе оборонного ведомства республики.

В пресс-службе уточнили, что в подконтрольном ВС Украины населенном пункте Счастье, в жилых кварталах украинские силовики разместили два БТР-70 и БРДМ-2, в населенном пункте Нижняя Ольховая - БТР-3, в районе населенного пункта Бобровое боевые бронированные машины.