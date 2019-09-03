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РИА Новости

В МИД прокомментировали запуски баллистических ракет КНДР

11:39 03.09.2019
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© REUTERS / Kim Hong-JiСхема запуска неопознанных снарядов с территории КНДР на экране телевизора во время выпуска новостей в Сеуле.
Схема запуска неопознанных снарядов с территории КНДР на экране телевизора во время выпуска новостей в Сеуле.
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Схема запуска неопознанных снарядов с территории КНДР на экране телевизора во время выпуска новостей в Сеуле. . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Москва призывает все стороны к сдержанности в военной активности на Корейском полуострове, заявил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, комментируя недавние запуски КНДР баллистических ракет малой дальности.
"Мы выступаем за снижение военной активности на Корейском полуострове. Пик запусков Северной Кореей пришелся на август, в период когда США вместе с Республикой Корея проводили на юге полуострова совместные учения. Я думаю, что любой непредвзятый наблюдатель сделает вывод, что эти события были между собой взаимосвязаны. Поэтому мы настойчиво призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность в своей военной активности, и иного пути, кроме как садиться за стол переговоров и обсуждать те проблемы, которые беспокоят друг друга, - нет", - сказал он в кулуарах ВЭФ-2019.
"Мы выступаем за скорейший запуск переговорного процесса и за сдержанность в военной сфере", - добавил Моргулов.
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