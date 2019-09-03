В МИД прокомментировали запуски баллистических ракет КНДР

"Мы выступаем за снижение военной активности на Корейском полуострове. Пик запусков Северной Кореей пришелся на август, в период когда США вместе с Республикой Корея проводили на юге полуострова совместные учения. Я думаю, что любой непредвзятый наблюдатель сделает вывод, что эти события были между собой взаимосвязаны. Поэтому мы настойчиво призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность в своей военной активности, и иного пути, кроме как садиться за стол переговоров и обсуждать те проблемы, которые беспокоят друг друга, - нет", - сказал он в кулуарах ВЭФ-2019.