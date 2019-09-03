В МИД прокомментировали запуски баллистических ракет КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Москва призывает все стороны к сдержанности в военной активности на Корейском полуострове, заявил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, комментируя недавние запуски КНДР баллистических ракет малой дальности.
"Мы выступаем за снижение военной активности на Корейском полуострове. Пик запусков Северной Кореей пришелся на август, в период когда США вместе с Республикой Корея проводили на юге полуострова совместные учения. Я думаю, что любой непредвзятый наблюдатель сделает вывод, что эти события были между собой взаимосвязаны. Поэтому мы настойчиво призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность в своей военной активности, и иного пути, кроме как садиться за стол переговоров и обсуждать те проблемы, которые беспокоят друг друга, - нет", - сказал он в кулуарах ВЭФ-2019.
"Мы выступаем за скорейший запуск переговорного процесса и за сдержанность в военной сфере", - добавил Моргулов.
30 августа, 19:14Сказано в эфиреАмериканист о новых санкциях США против КНДР: у них все "хайли лайкли" Министерство финансов Соединенных Штатов ввело новые санкции против КНДР. Как отметил в эфире радио Sputnik американист, профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин, США по обыкновению не приводят никаких фактов.