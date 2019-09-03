Госсовет Китая обвинил протестующих в Гонконге в политическом шантаже

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Радикальные протестующие в Гонконге, прикрываясь пятью выдвинутыми администрации требованиями, на самом деле стремятся захватить власть, это не что иное, как "политический шантаж и запугивание", заявил на пресс-конференции во вторник официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Ян Гуан.

Участники продолжающихся уже 3 месяца массовых протестов выдвигают властям пять требований: полностью отозвать рассмотрение поправок к закону об экстрадиции, отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.

"Я бы хотел отметить, что в любом цивилизованном обществе, где соблюдается верховенство закона, все требования должны выдвигаться в соответствии с законом", - заявил Ян Гуан.

По его словам, "следует подчеркнуть, что на протяжении последних двух месяцев некоторые радикалы, используя пять требований в качестве своего знамени, пренебрегли спокойствием и мирной жизнью гонконгцев, стабильностью и процветанием Гонконга, своевольно совершали насильственные преступления, нарушили общественный порядок, пренебрегли верховенством закона, бросили вызов принципу "одна страна, две системы", нанесли серьезный урон интересам Гонконга и всей страны, это не выражение требований, это очевидное "политическое запугивание" и "политический шантаж".

"Их действия не имеют ничего общего с поправками к закону, они нацелились напрямую на правительство Гонконга. Их цель – захватить власть в Гонконге и сделать принцип "одна страна, две системы" лишь пустым названием", - подчеркнул представитель ведомства.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.