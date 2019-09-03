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РИА Новости

Россия и Монголия могут увеличить показатели товарооборота, считает Путин

11:33 03.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. У России и Монголии есть все возможности не только вернуться к пиковым показателям товарооборота, но и увеличить их, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой.
"Естественно, большое внимание на переговорах мы уделили экономическому сотрудничеству. Россия является одним из ключевых внешнеторговых партнеров Монголии. В прошлом году объем взаимной торговли вырос на 21%, а за семь месяцев текущего года увеличился еще на 12%. Вместе с тем, как представляется, есть все возможности не только вернуться к пиковым показателям товарооборота в 2012 году, но и двигаться дальше, расширять двусторонние торговые обмены", - сказал Путин.
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Он также отметил, что Россия многие годы помогает Монголии развивать транспортную инфраструктуру.
"Семьдесят лет назад было открыто совместное предприятие "Улан-Баторская железная дорога", для которой прошлый год стал также рекордным по объему грузоперевозок. При этом ввод в строй в текущем году при участии РЖД новой, передовой системы регулирования движения поездов позволит еще больше повысить пропускную способность Монгольских железных дорог. Российские железнодорожники готовы помогать монгольским партнерам и в модернизации путей, обновлении локомотивного парка, строительстве новых транспортных магистралей", - добавил президент России.
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