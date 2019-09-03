Россия и Монголия могут увеличить показатели товарооборота, считает Путин

УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. У России и Монголии есть все возможности не только вернуться к пиковым показателям товарооборота, но и увеличить их, заявил президент РФ Владимир Путин после переговоров с монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой.

"Естественно, большое внимание на переговорах мы уделили экономическому сотрудничеству. Россия является одним из ключевых внешнеторговых партнеров Монголии. В прошлом году объем взаимной торговли вырос на 21%, а за семь месяцев текущего года увеличился еще на 12%. Вместе с тем, как представляется, есть все возможности не только вернуться к пиковым показателям товарооборота в 2012 году, но и двигаться дальше, расширять двусторонние торговые обмены", - сказал Путин.

Он также отметил, что Россия многие годы помогает Монголии развивать транспортную инфраструктуру.