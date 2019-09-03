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РИА Новости

В Кузбассе при пожаре на АЗС пострадал один человек

11:29 03.09.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовСтела автозаправочной станции
Стела автозаправочной станции
© РИА Новости / Виталий Белоусов
КЕМЕРОВО, 3 сен - РИА Новости. Крыша автозаправки загорелась в поселке городского типа Промышленная, возгорание ликвидировано, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе МЧС по Кемеровской области.
"Там крыша горела. На момент прибытия из-под крыши шел дым, они охлаждали все емкости, где топливо находится, не допустили распространения огня, там крыша только сгорела частично на площади пять квадратных метров", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что возгорание ликвидировано за три минуты. "10.35 - время сообщения, время ликвидации открытого горения - 10.38", - уточнила собеседница агентства. Автоцистерна работала и шесть человек личного состава. Причины произошедшего устанавливаются.
В пресс-службе центра медицины катастроф рассказали об одном пострадавшем.
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"На АЗС в Промышленной произошел небольшой взрыв, пострадал один человек, молодой мужчина 30 лет… Буквально… за забором этой АЗС находится отделение скорой помощи, он туда сам быстро прибежал, ему была оказана первая помощь и он был доставлен бригадой в приемное отделение Промышленновской районной больницы. Его состояние оценивается как достаточно тяжелое, площадь поражения - 15% ожогов второй-третьей степени", - рассказали в пресс-службе центра медицины катастроф со ссылкой на врачей Промышленновской районной больницы.
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