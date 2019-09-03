В Кузбассе при пожаре на АЗС пострадал один человек

КЕМЕРОВО, 3 сен - РИА Новости. Крыша автозаправки загорелась в поселке городского типа Промышленная, возгорание ликвидировано, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе МЧС по Кемеровской области.
"Там крыша горела. На момент прибытия из-под крыши шел дым, они охлаждали все емкости, где топливо находится, не допустили распространения огня, там крыша только сгорела частично на площади пять квадратных метров", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что возгорание ликвидировано за три минуты. "10.35 - время сообщения, время ликвидации открытого горения - 10.38", - уточнила собеседница агентства. Автоцистерна работала и шесть человек личного состава. Причины произошедшего устанавливаются.
В пресс-службе центра медицины катастроф рассказали об одном пострадавшем.
"На АЗС в Промышленной произошел небольшой взрыв, пострадал один человек, молодой мужчина 30 лет… Буквально… за забором этой АЗС находится отделение скорой помощи, он туда сам быстро прибежал, ему была оказана первая помощь и он был доставлен бригадой в приемное отделение Промышленновской районной больницы. Его состояние оценивается как достаточно тяжелое, площадь поражения - 15% ожогов второй-третьей степени", - рассказали в пресс-службе центра медицины катастроф со ссылкой на врачей Промышленновской районной больницы.