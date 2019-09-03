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РИА Новости

Дружба является основой для российско-монгольских отношений, заявил Путин

11:21 03.09.2019 (обновлено: 12:08 03.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга на церемонии официальной в Улан-Баторе
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга на церемонии официальной в Улан-Баторе
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что многолетняя дружба и взаимная выручка являются твердой основой для развития российско-монгольских отношений.
"Убеждены, многолетние традиции дружбы и взаимной выручки являются твердой основой для дальнейшего развития российско-монгольских отношений", - сказал Путин после российско-монгольских переговоров.
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Также он отметил, что визит в Монголию приурочен к 80-летию совместной победы на реке Халхин-Гол.
"Визит в Монголию приурочен к торжественным мероприятиям, посвященным юбилею совместной победы на реке Халхин-Гол. 80 лет назад, в 1939 году, советские и монгольские воины, сражаясь плечом к плечу, дали жесткий отпор агрессору и вместе отстояли суверенитет и территориальную целостность Монголии. Достигнутая победа охладила воинствующий пыл захватчиков, гарантировала безопасность дальневосточных рубежей Советского союза в трудные годы Великой отечественной войны", - сказал Путин.
Кроме того президент РФ напомнил какую поддержку оказал монгольский народ Советскому союзу в борьбе с фашизмом. "Не говорю уже о поставке порядка 500 тысяч лошадей, что крайне важно было для тех времен. На собранные монгольскими гражданами пожертвования были построены и 53 танка. Эти танки, объединенные в танковую бригаду "Революционная Монголия", вступили в свой первый бой в 1943 году на Курской дуге, а в 1945 году среди первых вошли и в Берлин. В битвах на фронтах войны принимала участие и авиационная эскадрилья "Монгольский арат", входившие в нее истребители были также подарены Советскому союзу Монголией", - добавил Путин.
Сражение на Халхин-Голе в мае-сентябре 1939 года - ключевое событие в общей истории России и Монголии. Эта победа позволила отстоять суверенитет и территориальную целостность Монголии. Она также имела определяющее влияние на решение Японии не вступать в войну против СССР на стороне фашистской Германии в 1941-1945 годах.
Монголия оказывала помощь СССР в годы Великой Отечественной войны, в том числе поставками продовольствия и одежды и организацией народного сбора средств для постройки танкового и авиационного соединений, а также в ходе боев с Квантунской армией на Дальнем Востоке в августе 1945 года.
Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга на церемонии официальной встречи у Государственного дворца в Улан-Баторе. 3 сентября 2019
Вчера, 09:19РИА Новости
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