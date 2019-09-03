Татарстан сделает всё, чтобы форум нацпроектов в Казани был полезным

КАЗАНЬ, 3 сен - РИА Новости. Форум по национальным проектам, который решено провести в Казани в 2020 году, послужит обмену мнениями по стратегически значимым для страны задачам, и Татарстан сделает все возможное, чтобы он стал полезным, сообщила РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Вице-премьер РФ Константин Чуйченко в рамках "нулевого" дня Восточного экономического форума во вторник заявил, что форум, посвященный национальным проектам, примет Казань в 2020 году. Ранее сообщалось о том, что правительство РФ может отказаться от проведения ежегодного Красноярского экономического форума. Вместо него планируется проведение форума национальных проектов, который будет проходить в разных регионах.

"Идея проведения подобного форума в Казани появилась еще несколько месяцев назад. Сегодня мы уже имеем более широкое представление по формату – это форум по реализации национальных проектов. Для нас, безусловно, важно, что обсуждение стратегически значимых для страны задач будет проходить на нашей площадке: есть опыт, которым готовы поделиться мы, и нам интересно услышать наработки наших коллег. Эффективность такого обмена очевидна", - сказала Галимова.

Собеседница агентства напомнила, что президент Татарстана Рустам Минниханов возглавляет рабочую группу Госсовета России по вопросам развития рынка жилья и формирования комфортной городской среды. "Это одно из ключевых направлений. Рустам Минниханов системно проводит заседания группы, повестку которой формируют по результатам его личных встреч с застройщиками и банками, центровым вопросом сейчас является переход на проектное финансирование", - уточнила она.