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РИА Новости
Республика Татарстан

Татарстан сделает всё, чтобы форум нацпроектов в Казани был полезным

11:20 03.09.2019
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© Depositphotos / MaykovNikitaГород Казань
Город Казань
© Depositphotos / MaykovNikita
КАЗАНЬ, 3 сен - РИА Новости. Форум по национальным проектам, который решено провести в Казани в 2020 году, послужит обмену мнениями по стратегически значимым для страны задачам, и Татарстан сделает все возможное, чтобы он стал полезным, сообщила РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Вице-премьер РФ Константин Чуйченко в рамках "нулевого" дня Восточного экономического форума во вторник заявил, что форум, посвященный национальным проектам, примет Казань в 2020 году. Ранее сообщалось о том, что правительство РФ может отказаться от проведения ежегодного Красноярского экономического форума. Вместо него планируется проведение форума национальных проектов, который будет проходить в разных регионах.
"Идея проведения подобного форума в Казани появилась еще несколько месяцев назад. Сегодня мы уже имеем более широкое представление по формату – это форум по реализации национальных проектов. Для нас, безусловно, важно, что обсуждение стратегически значимых для страны задач будет проходить на нашей площадке: есть опыт, которым готовы поделиться мы, и нам интересно услышать наработки наших коллег. Эффективность такого обмена очевидна", - сказала Галимова.
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Собеседница агентства напомнила, что президент Татарстана Рустам Минниханов возглавляет рабочую группу Госсовета России по вопросам развития рынка жилья и формирования комфортной городской среды. "Это одно из ключевых направлений. Рустам Минниханов системно проводит заседания группы, повестку которой формируют по результатам его личных встреч с застройщиками и банками, центровым вопросом сейчас является переход на проектное финансирование", - уточнила она.
"Будем готовиться, чтобы провести форум на высоком организационном уровне и полезным по содержательной части", - добавила Галимова.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановКазань
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