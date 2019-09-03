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РИА Новости

Эксперт рассказал, почему Украина не прекратит блокаду Крыма

11:13 03.09.2019
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© Depositphotos / SomeMeansМыс Фиолент
Мыс Фиолент
© Depositphotos / SomeMeans
Мыс Фиолент . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Новое правительство Украины вряд ли прислушается к словам экс-министра экономики Украины Виктора Суслова, заявившего о существенных потерях Киева от блокады Крыма, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Из-за блокады Крыма украинская экономика ежегодно теряет более миллиарда долларов, заявил ранее в эфире телеканала "112 Украина" Суслов, который был министром экономики в 90-е годы. По его словам, Украина лишилась доходов от поставок электроэнергии, воды, сельхозпродукции.

"Сейчас, может быть, кто-то из нового руководства и хотел бы пойти навстречу России и крымчанам, хотя тоже в этом большие сомнения, но любые шаги навстречу России и Крыму будут, во-первых, использованы оппозицией, а во-вторых, они будут истолкованы всем националистическим сообществом как предательство интересов Украины", - сказал РИА Новости Безпалько. Эксперт отметил, что "поэтому новая власть хоть и вынуждена сменить риторику, но все равно сохранять довольно жесткую позицию в отношении Крыма, в отношении Донбасса и в отношении России".

"И мы видим, что пока что это выражается не столько даже в риторике, сколько в конкретных делах, потому что на Донбассе сейчас развернулась если не полномасштабная, то среднемасштабная война, в рамках которой гибнет множество людей, разрушается множество домов мирных жителей. Так что сейчас не думаю, что подобного рода призывы сильно повлияют на нынешнее руководство Украины. Тем более что она находится в очень большой зависимости как от внешнеполитических игроков, так и от международных валютных финансовых организаций", - считает эксперт.
Безпалько добавил, что "в данной ситуации совершенно очевидно, что тот миллиард долларов упущенной прибыли, который они, может быть, и получили бы, все равно влияет меньше, чем все те долговые удавки, которые сейчас затянуты на шее Украины".
Украина полностью прекратила поставки воды по Северо-крымскому каналу в 2014 году. Поставки товаров и сельхозпродукции в Крым были заблокированы в конце лета 2015 года, в ноябре 2015 года в результате подрыва экстремистами электроопор на территории Херсонской области Крым был полностью лишен электроэнергии, поставляемой с территории Украины.
Вид на набережную города Судака
Вчера, 10:05РИА Новости
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