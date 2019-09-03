"Росатом" может создать в Монголии центр ядерной науки

УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. "Росатом" рассматривает возможность создания в Монголии центра ядерной науки для использования радиационных технологий в медицине, промышленности и других областях, заявил президент РФ Владимира Путин после российско-монгольских переговоров.

"Росатом" рассматривает возможность создания в Монголии центра ядерной науки для использования радиационных технологий в медицине, промышленности, сельском хозяйстве и многих других областях",- сказал Путин.

Российский президент добавил, что РФ традиционно является надежным поставщиком энергетических ресурсов в Монголию.