"Росатом" может создать в Монголии центр ядерной науки

УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. "Росатом" рассматривает возможность создания в Монголии центра ядерной науки для использования радиационных технологий в медицине, промышленности и других областях, заявил президент РФ Владимира Путин после российско-монгольских переговоров.
"Росатом" рассматривает возможность создания в Монголии центра ядерной науки для использования радиационных технологий в медицине, промышленности, сельском хозяйстве и многих других областях",- сказал Путин.
Российский президент добавил, что РФ традиционно является надежным поставщиком энергетических ресурсов в Монголию.
"Роснефть обеспечивает большую часть потребности страны в нефтепродуктах. Компания "Ротек" помогает модернизировать главную электростанцию Монголии Улан-Баторскую ТЭЦ-4, что позволит значительно увеличить ее мощность. Вчера был введен после эксплуатации четвертый энергоблок станции", - отметил Путин.