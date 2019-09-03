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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" может создать в Монголии центр ядерной науки

11:08 03.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. "Росатом" рассматривает возможность создания в Монголии центра ядерной науки для использования радиационных технологий в медицине, промышленности и других областях, заявил президент РФ Владимира Путин после российско-монгольских переговоров.
"Росатом" рассматривает возможность создания в Монголии центра ядерной науки для использования радиационных технологий в медицине, промышленности, сельском хозяйстве и многих других областях",- сказал Путин.
Российский президент добавил, что РФ традиционно является надежным поставщиком энергетических ресурсов в Монголию.
"Роснефть обеспечивает большую часть потребности страны в нефтепродуктах. Компания "Ротек" помогает модернизировать главную электростанцию Монголии Улан-Баторскую ТЭЦ-4, что позволит значительно увеличить ее мощность. Вчера был введен после эксплуатации четвертый энергоблок станции", - отметил Путин.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
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Ядерные технологииРоснефтьРосатомВладимир ПутинРоссияМонголия
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